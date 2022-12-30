網易年度盤點影片感動網民惟遭封禁　內容涉防疫亂象、唐山打人等

2022年已走到尾聲，內媒《網易新聞》周四（29日）推出「年度事件盤點」影片，剪輯了防疫亂象、新疆奪命火警、唐山打人、江蘇八孩鐵鏈女、東航空難等諸多熱點事件畫面，引發廣泛共鳴，惟相關影片卻在發布不久後遭到內地全網封禁。



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《網易新聞》在內地影片平台bilibili（B站）發布「年度事件盤點」時稱，「這是網易新聞的2022年度盤點，和那些妖豔賤貨不一樣」，其中的「妖艷賤貨」就被指具有諷刺意義。

「2022年的我們，有著怎樣的集體記憶？」長約6分16秒的影片以這句話作為開始，並在2分45秒前匯集了內地「清零」期間的多個防疫亂象畫面，涉及上海老人因妻子新冠陽性向鄰居道歉、孩子發燒至40度母親挨家敲門求退燒藥、上海患癌阿姨因公共交通停運崩潰稱「我走不動」、上海老人突患哮喘因被拒絕救治死亡、西安居民出門買饅頭被防疫人員圍毆、父母帶2歲孩子去方艙醫院鄰居紛紛挽留、貨車司機母親病危但因封控無法回家跪地哭訴、男童用木板車拉著病重奶奶做核酸等。

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影片還涉及江蘇豐縣生育八孩的女子被鐵鍊栓住、唐山燒烤店打人、長沙塌樓釀53人死、東航MU5735航班在廣西墜毀、烏魯木齊住宅火警致10死9傷；其後還盤點了這一年內去世的名人，包括日本前首相安倍晉三、前蘇聯最高領導人戈爾巴喬夫、英國女王伊利沙伯二世、前國家主席江澤民、香港作家倪匡、《三國演義》張飛扮演者李靖飛及關羽扮演者陸樹銘、中央電視台前主持人趙赫。

影片又以「我們太容易接受現實，因為現實總是那麼不真實，2022年不該被這樣畫上句號，人生還有小徑分叉的花園」作為轉折，配以毛不易演唱的《看得最遠的地方》背景音樂，盤點了多個發生在2022年內暖心且平凡的瞬間，並在最後指「人不是活一輩子，不是活幾年、幾月、幾天，而是活幾個瞬間」、「真的辛苦了，明年見，致敬每一個扛住了生活的平凡人」。

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影片發布之後旋即在內地各大社交平台引起關注，不過沒過多久便遭到全網封禁，點擊相關鏈接亦只能看到「404」、「相關影片找不到了」的標誌。

網民點睇：

「看得淚流滿面。」



「致敬那些依然努力的新聞工作者。」



「看到我淚眼婆娑⋯請保護那些善良的人們吧。」



「似乎在他們看來沒有記錄就等於沒有發生​。」



「好苦的一年啊，讓我怎麼繼續樂觀。」



「只許高高在上的讚美？雖然但是，不能遺忘苦難。」



「感覺已經很久沒看過這麼正能量的東西了。」



「冒著被請喝茶被撤職的風險發出來的東西，真的很敬佩。」



值得注意的是，官媒《新華社》亦於同日發布了年度十大新聞，北京冬奧會、冬殘奧會鼓舞世界、隆重慶祝香港回歸祖國25周年、堅決粉碎「台獨」分裂和外部勢力干涉圖謀、黨的二十大勝利召開、中國空間站建設取得歷史性突破、元首外交引領中國特色大國外交闊步前行、保障和改善民生惠及千家萬戶、沉痛悼念敬愛的江澤民同志、中國經濟穩字當頭、穩中求進、科學精準優化完善新冠疫情防控措施。