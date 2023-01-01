接替楊潔篪　王毅任中央外辦主任

中共黨媒《求是》2023年第一期發表中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅文章《矢志民族復興，胸懷人類命運奮進中國特色大國外交新征程》，該職銜顯示前中國外長王毅目前已接替楊潔篪的職務，擔任中央外事工作委員會辦公室主任。



暫時未知楊潔篪的職務安排，而王毅原本的中國外長職務已由中國駐美大使秦剛接任。

現年69歲的王毅在中共二十大中一如預期「破格入局」，當時已預測他很有可能接替楊潔篪的中央外辦主任主任位置。

根據資料，王毅過去40年長期在中國外事系統工作，曾擔任外交部亞洲司司長、駐日本大使，以及中央台辦主任，國台辦主任。他從2013年3月起擔任外長超過9年。

王毅在《求是》雜誌撰文《矢志民族復興，胸懷人類命運奮進中國特色大國外交新征程》表示，外交戰線將積極拓展平等、開放、合作的全球夥伴關係。推動構建和平共處、總體穩定、均衡發展的大國關係格局，深化中俄戰略互信和互利合作，夯實兩國全面戰略協作夥伴關係；落實中美元首達成的共識，探討確立中美關係指導原則併校正航向；密切中歐高層往來和戰略溝通，推動中歐關係行穩致遠。

文章稱，要堅持經濟全球化正確方向，推動貿易和投資自由化便利化，助力世界經濟復甦發展。高質量共建「一帶一路」，讓這條造福世界的「發展帶」更加繁榮，惠及人類的「幸福路」更加寬廣。在疫情防控取得重大成果基礎上，為中外人員往來提供更多便利，維護產業鏈供應鏈穩定暢通，培育全球發展的新動能。

文章在回顧中國外交近十年成就時稱，中國建交國數量從172個增加到181個，夥伴關係從41對增加到113對，中國成為140多個國家和地區的主要貿易夥伴，外交布局覆蓋面和含金量實質性提升。與9個台灣所謂「邦交國」實現建復交，實現香港由亂到治、由治及興的歷史性轉變，堅定妥善處理領土主權和海洋權益爭端，有力回擊外部干涉和極限施壓。