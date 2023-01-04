內地開關｜日本等國收緊入境限制　外交部：不應藉機搞政治操弄

隨著中國打開國門，多國近期紛紛收緊對中國旅客的入境限制。對此，中國外交部周三（4日）回應指，各國的防疫措施應當科學適度，不應藉機搞政治操弄。



日本首相岸田文雄宣佈，1月8日開始對來自中國的旅客採取新的防疫措施，入境需要持陰性證明並進行核酸檢測。另一方面，美國國務院發言人普賴斯稱，中方在分享疫情信息方面缺乏透明度。中方應提供更多疫情信息。白宮新聞秘書皮埃爾則稱，美國及其他國家針對自中國入境旅客採取衛生措施，意在保護本國公民，中方不應「報復」。

對此，外交部發言人毛寧周三主持例行記者會時表示，中方始終認為，各國的防疫措施應當科學適度，不應藉機搞政治操弄，不應有歧視性做法，不應影響正常的人員交往和交流合作。

據日本外務省通告，從中國（不包括香港和澳門）直飛客運航班抵達的旅客，將被要求提交在起飛前72小時內檢查的陰性測試證明（通告截圖）

她又指，疫情發生以來，中方始終堅持人民至上、生命至上，盡最大努力保護人民生命安全和身體健康，高效統籌疫情防控和經濟社會發展。中國一直以負責任的態度同國際社會分享信息和數據。據不完全統計，中方3年來已同世衛組織開展技術交流60餘次，「新十條」發布以來就已經舉行了2次。中方還繼續通過全球流感共享數據庫分享新冠病毒感染病例的病毒基因數據。多國衛生健康專家表示，沒有必要針對中國採取特別的入境限制，無論是保護中國人民的生命健康，還是促進全球團結抗疫，推動世界經濟復甦增長，中國政府都採取了負責任的政策舉措，盡了最大努力，作出了重要的積極貢獻。

毛進一步稱，中方注意到，近期美方一些人針對中國國內疫情防控政策優化調整發表了不少評論，也注意到有不少人表示，如果美方當初沒有政治化操弄疫情，而是像中國政府一樣以生命至上的態度負責任地應對，無論是美國國內還是世界範圍內的疫情形勢，恐怕都不會發展成今天這樣。中方真心希望各方專注抗疫本身，避免任何政治化疫情的言行，加強團結，共同努力，早日戰勝疫情。

針對各國措施，外交部近期多次作出回應。周二（3日），毛寧亦表示，部分國家採取僅針對中國的入境限制措施缺乏科學依據，一些過度做法更讓人不能接受。中方對試圖操弄疫情防控措施，以達到政治目的的做法表示堅決反對，將針對不同情況，本著對等原則採取相應措施。