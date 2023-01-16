遼寧化工廠烷基化裝置維修時爆炸　至少2死34傷　12人失聯

遼寧盤錦市盤山縣昨日（15日）有化工廠起火爆炸。

盤山縣委宣傳部今日（16日）通報，盤錦市盤山縣浩業化工有限公司烷基化裝置，在維修過程中爆炸起火。經初步核實，事故已造成2死34傷，另有12人失聯。



通報稱，昨日下午1時25分，盤錦市盤山縣浩業化工有限公司烷基化裝置在維修過程中爆炸起火。事故發生後，省市縣三級迅速聯動，啟動事故應急響應，派出消防、警方、醫護等多部門全力搶救。

經初步核實，事故已造成2人死亡，12人失聯，4人重傷，30人輕傷，傷者已入院治療。

目前火勢已受控，餘火處於穩定控制燃燒階段，關聯裝置、罐區處於受控狀態。生態環境部門已動態監測企業周邊空氣質量，各項指標正常。事故原因有待調查。

《紅星新聞》報道，傷者已被送到盤錦市中心醫院。盤錦浩業化工廠區附近的居民稱，好多朋友都反映家中玻璃被炸碎，昨天下午當地曾通知預防二次爆炸，可以撤離的盡量撤離，「走的時候火還沒滅，路上看到十幾輛救護車趕往現場」。另有居民介紹，他在盤錦40公里開外的地方也聽到爆炸聲，且感到明顯震感。

《新京報》旗下新聞欄目「緊急呼叫」報道，浩業化工分管安全的副總經理張輝稱，事發前企業正常生產，一條烷基化裝置管線洩漏起火。截至昨天下午5時許，因部分化工原料管線無法關閉，火勢仍在燃燒。

盤錦浩業化工有限公司官網介紹，公司成立於2012年5月，註冊資金為5.5億元，規劃佔地4060畝，現有員工2500人，坐落於盤錦石化循環經濟園區，是2020年中國民營企業500強，2021年中國石油化工企業500強。

目前建成並投產裝置主要有原料預處理、催化裂化、延遲焦化、連續重整、加氫裂化、加氫改質、加氫精製、烷基化等34套裝置。