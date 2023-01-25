中疾控：在院重症患者23日降至3.6萬　此輪疫情未發現新變異株

中國疾病預防控制中心1月25日發布全國新冠感染情況，顯示在院重症患者23日降至3.6萬，較峰值下降了72.0%。而監測結果表明，此輪疫情流行株為BA.5.2和BF.7，未發現新的變異株。



感染監測數據方面，2022年12月9日以來，各省份報告人群核酸檢測陽性數及陽性率呈現先增加後降低趨勢，陽性人數12月22日達到高峰，即694萬人，之後逐步下降，2023年1月23日降至最低1.5萬；檢測陽性率12月25日達29.2%的高峰後逐步下降，1月23日降低到5.5%。全國發熱門診（診室）診療情況方面，就診人數於2022年12月23日達到峰值286.7萬人次，隨後連續下降，2023年1月23日下降到6.3萬人次，較峰值下降了97.8%。

住院診療情況方面，全國在院新冠感染者於2023年1月5日達到峰值162.5萬人，隨後持續下降，1月23日下降至24.8萬人，較峰值減少了84.8%；全國在院新冠病毒感染者中，重症患者數量於2022年12月27日至2023年1月3日期間每日增量近1萬，1月4日增量明顯下降，1月5日達到峰值12.8萬，隨後持續下降，1月23日下降至3.6萬，較峰值下降了72.0%；在院新冠病毒感染死亡病例數於1月4日達到每日峰值4273，隨後持續下降，1月23日下降至896，較峰值下降79.0%。

重症患者數量持續下降。（新華社）

就外界關注的本土病例病毒變異監測情況，中疾控公布，2022年9月26日至2023年1月23日，全國共報送18906宗本土病例新冠病毒基因組有效序列，皆為Omicron變異株，存在69個進化分支，主要流行株為BA.5.2（70.8%）和BF.7（23.4%），BA.2.76等13個進化分支構成比在0.1%至1.3%之間，54種進化分支的構成比小於0.1%（共佔1.1%）。

2022年12月1日至2023年1月23日，全國共報送10165宗本土病例新冠病毒基因組有效序列，皆為Omicron變異株，共存在24個進化分支。主要流行株為BA.5.2（70.2%）和BF.7（28.3%）。共發現重點關注變異株11宗，其中1宗XBB.1、1宗BQ.1.1.17、4宗BQ.1.1、3宗BQ.1.2和2宗BQ.1.8。地區方面，北京和天津以BF.7為優勢株；江蘇和內蒙古BF.7和BA.5.2基本持平；其他省份均以BA.5.2為優勢株。

最後疫苗接種進展方面，截至2023年1月20日，累計完成接種34.88億劑次。第一劑次、全程接種覆蓋比例分別達到92.9%和90.5%。