太陽能晶片產量佔全球97%　美媒：中國擬限制太陽能晶片技術出口

彭博社報道，中國商務部會同科技部就《中國禁止出口限制出口技術目錄》修訂公開徵求意見，把一些生產先進太陽能晶片關鍵生產技術納入限制出口技術項目。



報道指，中國佔全球太陽能晶片產量高達97%。中國正考慮限制技術出口，以便在其他國家努力增強其本土產業實力時，保持中國在太陽能製造領域的主導地位。



Trivium China分析師Cosimo Ries指出，北京和中國太陽能業的市場領先者無疑對美國、歐盟和印度在發展本土太陽能製造業的努力感到憂心，最新的技術出口管制很可能是一種回應。Cosimo Ries認為，「北京希望放慢競爭對手發展自身供應鏈的速度」。

報道指出，限制技術出口仍在公開徵求意見階段，尚未決定。不過，數月之前，美國通過了降低通膨法，其中包含對清潔技術製造業提供補貼，並已激勵一系列新廠建案。

過去十年來，中國業者一直開發尖端技術，以生產更大更薄的晶片，這些晶片在太陽能發電成本降低逾90%方面發揮舉足輕重的作用。Ries表示，如果外國製造商不得不使用較舊的晶片片，會減損生產太陽能板的成本競爭力。

報道提到，太陽能技術已成為全球最大的新能源來源，從美國到印度，各國都正試圖發展國內供應鏈，以削弱中國的優勢。