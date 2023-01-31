李克強考察人行：對外開放是基本國策，加大金融對擴大內需支援

央視新聞報道，國務院總理李克強30日到人民銀行、外匯管理局考察，主持召開座談會。他強調，要深入落實穩經濟一攬子政策和接續措施，加大金融對擴大內需、最佳化結構的支援，改善民營經濟和中小微企業融資環境，防範化解金融風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。



李克強也提到，這些年面對多輪外部衝擊，我國外匯儲備保持在3萬億美元以上，人民幣匯率基本穩定、在國際主要幣種中相對穩健，為穩定外貿、金融、經濟等提供了有力支撐。



李克強到中央外匯業務中心，與工作人員交流，對外匯儲備實現好的經營收益表示肯定。他表示，對外開放是基本國策，中國經濟深度融入世界，外匯儲備體現國際上與我國開展經貿合作的信心，匯率穩事關經濟金融大局穩。

李克強指出，金融是現代經濟的核心，金融改革發展有力支援了經濟發展。從過去十年週期看，經濟年均增長6.2%，從53萬億元大幅增加到121萬億元，金融機構總資產也大幅增加。經濟好金融才會好，金融穩定經濟才能穩健。

國務院總理李克強30日到人民銀行、外匯管理局考察。（新華社）

李克強表示，金融系統要繼續提升服務實體經濟水平，這關係市場預期，穩定的預期是市場經濟的「硬通貨」。他提到，要深入落實穩經濟一攬子政策和接續措施，加大金融對擴大內需、最佳化結構的支援，改善民營經濟和中小微企業融資環境，防範化解金融風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

李克強指出，這幾年面對疫情等多重嚴重衝擊，全國上下共同努力，保持了經濟持續增長。中國堅持實施穩健的貨幣政策，因時因勢運用總量和結構性工具，為維護宏觀經濟穩定、服務實體經濟發展發揮了重要作用。著力緩解中小微企業、個體工商戶融資難題，以保市場主體來穩就業保民生。

此外，中國過去五年普惠小微貸款餘額年均增長24%，去年企業貸款平均利率是改革開放以來的最低。堅持不搞「大水漫灌」、不超發貨幣，在全球通脹背景下為國內穩物價提供了基礎條件，去年居民消費價格只上漲2%。

同時，中國運用市場化法治化方式，有效防範金融市場異常波動風險，及時穩妥處置中小金融機構等風險，守住了不發生系統性風險的底線。李克強也提到，當然也要清醒看到存在的問題，維護金融穩定、防範風險仍是長期而艱巨的任務。