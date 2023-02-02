國台辦：籲台方恢復兩岸直航航點　可優先考慮廣州等16城

受疫情影響，兩岸目前直航航點僅剩北京、上海、廈門、成都4個城市。國台辦發言人朱鳳蓮周三（1日）證實，大陸航空主管部門已致函台灣方面，促請恢復廣州等16個兩岸直航航點。



國台辦呼籲台方恢復廣州等16個兩岸直航航點。（資料圖片）

朱鳳蓮表示，周三（1日），大陸航空主管部門已通過《海峽兩岸空運協議》聯繫渠道致函台灣方面表示，當前，兩岸疫情均已平穩，是進一步恢復兩岸航線正常運營的有利時機。希望雙方相向而行，推動兩岸航線恢復正常運轉，可優先考慮恢復台胞反映較為集中的廣州等16個兩岸直航航點。

朱鳳蓮說，大陸疫情已得到很好的控制，台灣同胞完全可以安心前來學習、工作、創業、生活。兩岸同胞對實現正常交流往來的意願強烈，大陸高度重視並已全面做好相關準備，希望台灣方面珍惜兩岸空中直航來之不易的成果，採取務實措施，持續推動兩岸航線恢復正常運轉。

對此，台灣陸委會表示，將洽民航局進一步了解。此外，台灣交通部部長王國材日前談及兩岸航點恢復相關議題時曾表示，兩岸目前直航航點僅剩4個是因在防疫政策上較好管理，他認為航點會隨防疫政策放寬而恢復，亦有航空公司建議，應優先考量恢復廣州、南京等航點。