內地6省區實現人口增長均在中西部　專家詳解原因：暫談不上逆勢

內地人口問題備受關注，近期，國家統計局公佈2022年全國人口數據，多個省份亦陸續公佈當地常住人口數據。據了解，全國人口總量2022年略有下降，但據不完全統計，有6個省級行政區的人口總量反而實現了增長。對此，學者指出，是省際間的人口流入對當地常住人口增長起到了重要拉動作用。



數據顯示，2022年末，中國人口比上年末減少85萬人，為61年來首次人口負增長。不過各省份情況各異，貴州，青海、江西、甘肅、重慶和廣西這6個省級行政區更宣布實現人口正增長。

其中，貴州常住人口3856萬人，比上年末增加4萬人；江西常住人口4527.98萬人，比上年末增加10.58萬人；甘肅常住人口2492萬人，比上年末增加2萬人；廣西常住人口5047萬人，比上年末增加10萬人；重慶常住人口3213.3萬人，比上年末增加0.9萬人；青海常住人口595萬人，比上年末增加1萬人。

中國人口61年來首次負增長。（視覺中國）

中國人民大學人口與發展研究中心研究員、人口學系主任楊凡表示，引起人口總量變動，有出生、死亡和遷移3個因素。就上述實現人口總量增長的省份來看，貴州、青海、江西、廣西人口自然增長率為正，分別有3.71‰、3.37‰、0.25‰、1.43‰，可甘肅、重慶的人口自然增長率均為負數，分別為-0.04‰、-2.11‰。可見，這些省份中，有的自然增長率非常低，有的更是負數，亦即代表人口淨流入（外來人口流入減去流出的人口）是正的，從而使這個地區的人口總量呈現出一個正增長趨勢。

楊凡表示，這意味著是省際間的人口流入對當地常住人口增長起到了重要拉動作用。可是，總體來看，全國仍處於負增長狀態，上述地區也幾乎是在零增長的區間，故其正增長暫時談不上逆勢。

對於實現人口增長的省份均位於中西部地區，廣東省體改研究會執行會長彭澎認為，這一方面是去年沿海的長三角、珠三角受疫情影響，部分人返回家鄉，另一方面是中西部中心城市崛起，部分在沿海闖蕩，積累經驗的人士選擇回鄉創業。不過楊凡表示，經濟是人口流動大的一部分原因，隨著疫情防控政策優化，部分人可能還會回到就業機會較多、收入水平較高、經濟發展水平較高的地方。