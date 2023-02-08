四川13歲仔體育考18分遭父用武士刀刺死　遺言：爸，我在好好學習

四川綿陽早前發生一宗悲劇，一名13歲的男孩體育考試只考了18分，其父被惹怒後拿出武士刀嚇唬，詎料失手意外刺死兒子，最後被判有期徒刑12年。據悉，兒子的遺言是：「爸爸，我在好好學習。」



當日，事主楊某某因兒子成績大發雷霆，越說越氣的他連之前好幾次考砸的成績都翻了出來，「你語文考不好就算了，怎麼連體育都能這麼差？你肯定是偷懶了！」而兒子不敢說話，只好站在走道默默接受斥責。

隨後，楊某某掏出一把武士刀，想嚇唬一下兒子，以此「教育」對方，詎料失手，意外刺傷兒子腹部。

事情一發不可收拾，孩子頓時血流如注，最終因傷勢過重，失血過多身亡，而死前留下的最後一句話就是向爸爸表明在好好學習。

釀成大禍的楊男悔不當初，在法庭上痛哭流涕，「我不是壞爸爸，我只是好心辦了壞事！」最終，法院作出判決，楊故意傷害罪成，獲判有期徒刑12年。

網民點睇：

最好的心就是給兒子來一刀？

以後當父母之前也要求考證吧

控制不了情緒，所有事情都會變成悲劇

在孩子面前有這樣行為的都不是好父母，不要拿教育孩子當藉口

教育孩子方法要找對，雖然初心是為了讓孩子變好，方法不對釀成大禍，悔不當初

關鍵還是個體育課？還不是主課學業？體質不好，不愛運動或者沒有運動神經孩子有什麼錯

