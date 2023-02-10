深港直升機跨境飛行正式復航　單程僅15分鐘

深港直升機跨境飛行近日正式復航，該航線於2020年初受疫情影響而暫停。



深圳寶安國際機場起飛。（東部通航）

據「深圳新聞網」報道，周三（8日）下午2時25分，一架東部通航空客135直升機從深圳寶安國際機場起飛，經過15分鐘的飛行，平穩降落在香港國際機場的商用航空中心停機坪(HKBAC)。

東部通航2019年6月28日獲得中國001號跨境飛行許可，實現深港直升機跨境首飛。自2020年初開始，因疫情影響，跨境飛行暫停。隨著香港與內地全面通關，今年2月8日，深港直升機跨境飛行亦實現全面復航。

深圳市交通運輸局民航發展處相關負責人表示，隨著深港全面恢復通關，實現深港直升機跨境飛行復航，可保障對外經濟、人員、物資的快速高效流動，拉近深港兩地之間的距離，滿足深港市民群眾便捷出行的需要。

深圳至香港的跨境直升機航程僅需15分鐘。（深圳發布）

除了可以縮短交通時間之外，深港直升機跨境飛行在航空應急救援上亦能發揮重要作用。報道指，跨境直升機的航空應急醫療救護，可以充分發揮直升機救援響應速度快、醫療救護效果好、可應對複雜救援環境等優勢，能夠為內地居民及在內地工作生活的香港居民提供高效的醫療保障服務。

此外，東部通航還將復航深圳寶安國際機場至香港信德直升機場、廣州白雲機場至香港的航線，後續深圳蛇口郵輪母港、廣州穗港澳直升機場等也將啟動跨境直升機服務。