石家莊機場臨時空管大批航班備降　民航局：偵查出氣球，已復常

2月16日，網民發佈圖片資訊，顯示各地飛往石家莊的多個航班正在備降或已備降到其他地方，石家庄一詞也迅速登上微博熱搜。



內媒報道，民航華北地區管理局值班工作人員表示，其接到回饋資訊說是「發現了一個不明飛行物，最後偵查出來是一個氣球，現在已經恢復正常了。」對該氣球的具體情況，工作人員表示並不瞭解。



《紅星新聞》報道，根據「飛常準」航班異常資料服務定製的石家莊正定機場特情定製資訊，2月16日中午12時左右，多架到達地為石家莊的飛機發出備降航班通知。石家莊機場工作人員指出，上午由於空域使用者佔領，臨時空中管制。

消息迅速引發內地網民熱議，更有網民指在河北上空看到軍機。據統計，河北省境內已有民用機場6座，軍用機場11座（3座軍民合用）。民航部分屬於華北地區管理局，軍用部分屬於中部戰區。

下午2時許，石家莊正定國際機場接線員表示，中午11點至1點左右，石家莊正定國際機場空域被佔用，該時間段到達的航班均未落地，備降於其他機場，目前已經恢復正常。

正定國際機場該接線員稱，備降於其他機場的航班在恢復正常後會陸續飛回石家莊正定國際機場，若因備降產生延誤，旅客要求理賠，需諮詢現場工作人員。

據「飛常準」石家莊正定機場頁面全域流量顯示，該機場流量正常，正常性為87%，略低於歷史水準。「已執行航班」數量與「預計旅客流量」趨勢圖在12時左右跌至底部，其中「實際」執行的航班數量遠低於「計畫」執行航班，後逐漸恢復。

內媒解釋，所謂佔用空域指的是，在飛行管理上有更高優先權的使用者使用空域，民航機就得暫時避讓；機場空域包括飛機沿規定的飛行程序進行起飛著陸所涉及的空間及供等待著陸用的等待空域。機場周圍應配有足夠的空間，以確保飛機起降安全。