釀酒大師、國投生物董事長岳國君院士被查　遭中國工程院「除名」

中國釀酒大師、中國工程院院士、國投生物科技投資有限公司黨委書記、董事長岳國君因涉嫌嚴重違紀違法被調查。中國工程院「全體院士名單」已刪去岳國君的名字。



岳國君因涉嫌嚴重違紀違法被調查。（中糧集團官網）

中央紀委國家監委網站17日稱，岳國君涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受國家開發投資集團有限公司紀檢監察組紀律審查和安徽省池州市監察委員會監察調查。

中國工程院官網顯示，岳國君為發酵工程與輕工生物技術專家，主要從事生物技術與發酵研究。目前，中國工程院「全體院士名單」已刪去岳國君的名字。

資料顯示，59歲的岳國君擁有北京化工大學博士學位；在2011年，獲國家科學技術進步獎二等獎；2015年當選中國工程院院士。2011年10月，第二屆「中國釀酒大師」頒證大會在北京舉行，時任中糧集團總裁助理的岳國君獲得「中國釀酒大師」榮譽稱號。該稱號由中國輕工業聯合會和中國釀酒工業協會聯合頒發。

岳國君歷任黑龍江華潤酒精有限公司總經理，中糧集團總工程師兼中國糧油控股有限公司董事總經理，國家開發投資集團有限公司首席科學家兼國投生物科技投資有限公司黨委書記、董事長等職。

根據資料，此前5名被撤銷院士稱號的中國工程院院士分別是曹耀峰、王安、李寧、孟偉、周國泰。