格力董明珠「直播帶貨」年總額近500億：不為賣產品　為推廣技術

近日，央視財經欄目「對話」採訪了格力電器董事長兼總裁董明珠，談到近期的直播帶貨，她表示自己不是為了錢而活，是為了夢想而活，直播帶貨是為了推廣技術。



董明珠稱，21年前參加該節目時，自己定下的目標是：好空調，格力造。如今，再次來到「對話」，她許下了新夢想：好電器，格力造。

談到直播帶貨，董明珠強調，自己參與直播帶貨不是為了賣產品，而是為了推廣技術：「我不為錢而活，我為我的夢想而活。我覺得我的夢想始終沒變，創新一直在我骨子裡。這麼多年，回頭看自己做了這麼多的領域，我覺得沒有走錯。」

格力電器董事長兼總裁董明珠。（資料圖片）

2021年7月6日，在第一財經、CBNData聯合舉辦的看長·2021中國新消費品牌增長峰會上，董明珠談到了自己做直播帶貨的感受：「我覺得流量是因為別人尊重你，你才有流量，所以你不要消費這個流量。在互聯網數位化的時代，過去守在店裡的做法無法生存和發展。在適應時代發展的同時，也要不斷創新變革。」

此前數據顯示，2020年，董明珠一共親自參與了13場直播，帶貨總額達476.2億元（人民幣，下同），相當於10部《流浪地球》的票房總額。 2021年3月，董明珠在武漢的直播更創下單場11.4億元的記錄，成為當之無愧的「帶貨頂流」。

2022年上半年，格力電器實現淨利潤114.66億元人民幣。（資料圖片）

2月20日，格力電器( SZ000651 ) 公告，2022年中期權益分派方案為，以公司現有總股本剔除已回購股份1756.41萬股後的56.14 億股為基數，向全體股東每10股派發現金股利10 元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本，共計派發現金股利55.37億元。

業績方面，2022年上半年，格力電器實現淨利潤114.66億元，同比增長21.25%；2022 年前三季度累計實現淨利潤183.04億元，同比增長17%。