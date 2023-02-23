十三屆全國人大常委會第39次會議舉行　選出2977名新一屆人大代表

2月23日，第十三屆全國人大常委會第39次會議在北京人民大會堂舉行第一次全體會議。

第十三屆全國人民代表大會常務委員會委員長栗戰書主持會議，會議上共選出2977名第十四屆全國人大代表。



《新華社》報道，常委會組成人員162人出席會議，出席人數符合法定人數。

會議審議了中央軍事委員會關於提請審議關於軍隊戰時調整適用刑事訴訟法部分規定的決定草案的議案。同時，審議了全國人大常委會工作報告稿，委員長會議關於提請審議十四屆全國人大一次會議議程草案、主席團和秘書長名單草案、列席人員名單草案等議案。

會議聽取全國人大常委會秘書長楊振武作的全國人大常委會辦公廳關於十四屆全國人大代表選舉工作情況的報告。

報告指出，十四屆全國人大代表共2977名。總體來看，十四屆全國人大代表具有廣泛的代表性，保證了各地區、各民族、各方面都有適當數量代表的要求。

會議審議了全國人大常委會代表資格審查委員會主任委員吳玉良作的關於十四屆全國人大代表的代表資格的審查報告。

根據選舉法和全國人大組織法的規定，代表資格審查委員會依法對當選代表是否符合憲法、法律規定的代表的基本條件，選舉是否符合法律規定的程序，以及是否存在破壞選舉和其他當選無效的違法行為進行審查。

經審查，35個選舉單位的十四屆全國人大代表的選舉符合法律規定，2977名十四屆全國人大代表的代表資格有效，提請全國人大常委會確認並公布代表名單。

會議聽取了吳玉良作的關於十三屆全國人大個別代表的代表資格的報告。同時，會議審議了有關任免案。