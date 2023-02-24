華為造不造車？余承東：不親自造車，先幫車企賣100萬輛車

針對華為與江淮汽車聯手造車的傳聞，華為常務董事、終端業務執行長、智慧汽車解決方案BU執行長余承東接受內媒採訪時重申，車廠已經有造車能力，華為不會浪費社會資源再去建廠、買生產線。



他指出，汽車業務要在 2025 年實現獲利的目標2025年要實現盈利的目標，但華為沒有必要下場造車，要達到目標，華為得先幫車企賣 100 萬台車。余承東解釋，「華為主要做中高階產品，不會涉及20萬人民幣（約新台幣89萬元）價位以下市場」。



余承東進一步指出，智能車就這兩、三年的機會窗，「如果華為沒抓住，將來這個市場就跟華為沒關係了，所以華為必須抓住機會。」他指出，華為要通過成立華為生態汽車聯盟，與少數幾家車企聯合開發、打造最佳用戶體驗，鞏固產品差異化，共同抓住汽車行業變革的時機。

《聯合報》指出，在華為車BU首席運營官（COO）、智能駕駛解決方案產品線總裁王軍被停職後，華為車業務由被視為華為「造車派」的華為常務董事、終端業務執行長、智慧汽車解決方案BU執行長余承東主導，引發華為車業務未來發展思路。外界關心人事異動是否代表華為考慮自行造車。

2020年底，任正非曾簽署「華為不造整車」承諾，外界對於華為入場造車的傳言平息。但進入 2023 年，這份有效期三年的承諾即將到期，傳言又開始流傳起來。余承東此次接受媒體採訪，再一次重申華為不造車。

余承東表示，車廠已經有造車能力，華為不會浪費社會資源再去建廠、買生產線。華為沒有造車資質和造整車的人員，但能夠提供軟體、設計、體驗與質量管控。而問界就是華為生態汽車，通過成立問界生態汽車聯盟，選擇少數幾家車企加入，強強聯合、共同開發，把體驗打造到極致。

《IT之家》整理，目前華為汽車業務有三種模式，標準化的零組件模式、HI模式（Huawei Inside 模式）與智選車模式。余承東說，後兩者最大區別在於，智選車模式由華為主導、華為參與最深、直接對產品成功負責；而 HI模式則由車廠主導，華為為其提供全線智能汽車解決方案。

近日，華為證實與江淮汽車合作，華為會深度參與到整車設計和定義環節，同時提供華為門市銷售渠道。此外，華為還被傳出計畫與奇瑞、極狐等汽車品牌開展智選車業務合作。

據中建集團官網顯示，中建六局聯合體中標安徽肥西新能源車智慧產業園EPC項目建成後，將用於華為與江汽集團在合肥共同開發新一代高階智慧電動車。該項目中標額約15.44億元人民幣、總建築面積約51萬平方公尺，主要建設內容包括沖焊聯合廠房、塗裝車間、總裝車間、辦公場所、餐廳及相關公用輔助設施。

余承東指出，華為緊密合作的車企會在一兩年內率先走向盈利，並且會成為中國盈利最好的車企之一。