兩會｜李克強回顧5年經濟成效：GDP年均增5.2%　進出口居世界首位

3月5日上午9時，第十四屆全國人民代表大會第一次會議開幕，國務院總理李克強作任內最後一份《政府工作報告》。報告中回顧過去5年中國經濟發展成效。



過去5年中國經濟發展回顧

政府工作報告數據顯示，過去5年，中國經濟發展再上新台階。國內生產總值增加到121萬億元，五年年均增長5.2％,十年增加近70萬億元、年均增長6.2％，在高基數基礎上實現了中高速增長、邁向高質量發展。財政收入增加到20.4萬億元。糧食產量連年穩定在1.3萬億斤以上。工業增加值突破40萬億元。城鎮新增就業年均1270多萬人。外匯儲備穩定在3萬億美元以上。經濟實力明顯提升。

經過八年持續努力，近1億農村貧困人口實現脫貧，全國832個貧困縣全部摘帽，960多萬貧困人口實現易地搬遷，歷史性地解決了絕對貧困問題。

經濟結構進一步優化，高技術製造業、裝備製造業增加值年均分別增長10.6％、7.9％，數字經濟不斷壯大，新產業新業態新模式增加值佔國內生產總值的比重達到17％以上。區域協調發展戰略、區域重大戰略深入實施。常住人口城鎮化率從60.2％提高到65.2％，鄉村振興戰略全面實施，經濟發展新動能加快成長。

改革開放持續深化。全面深化改革開放推動構建新發展格局，供給側結構性改革深入實施，簡政放權、放管結合、優化服務改革不斷深化，營商環境明顯改善。共建「一帶一路」紮實推進。推動區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)生效實施，建成全球最大自由貿易區。貨物進出口總額年均增長8.6％,突破40萬億、連續多年居世界首位，吸引外資和對外投資居世界前列。

五年來貨幣政策穩健 財政支出70％用於民生

五年總體赤字率控制在3％以內，政府負債率控制在50％左右。不斷優化支出結構，教育科技、生態環保、基本民生等重點領域得到有力保障。實施大規模減稅降費政策，制度性安排與階段性措施相結合，疫情發生後減稅降費力度進一步加大，成為應對沖擊的關鍵舉措。

5年累計減稅5.4萬億元、降費2.8萬億元，年均新增涉稅企業和個體工廠戶等超過1100萬戶，各年度中央財政收入預算順利完成，全國財政收入十年接近翻一番。中央一般公共預算支出中對地方轉移支付占比提高至70%。中央部門帶頭壓減支出，騰出的資金以惠企裕民，全國財政支出70%以上用於民生。

實施穩健的貨幣政策，人民幣匯率在合理均衡水平上彈性增強、保持基本穩定。完全化解了本世紀初形成的14486億元金融改革歷史成本。製造業貸款餘額從16.3萬億元增加到27.4萬億元。普惠小微貸款餘額從8.2萬億元增加到23.8萬億元、年均增長24%，貸款平均利率較五年前下降1.5個百分點。

五年來擴大內需、消費及有效投資

報告表示，過去5年，擴大國內有效需求，推進區域協調發展和新型城鎮化。圍繞構建新發展格局，立足超大規模市場優勢，堅持實施擴大內需戰略，培育更多經濟增長動力源。

著力擴大消費和有效投資。面對需求不足甚至出現收縮，推動消費盡快恢復。多渠道促進居民增收，提高中低收入群體收入。支持汽車、家電等大宗消費，汽車保有量突破3億輛、增長46.7%。推動線上線下消費深度融合，實物商品網上零售額佔社會消費品零售總額的比重從15.8%提高到27.2%。

李克強表示，做好經濟社會發展工作，沒有捷徑，實乾為要。5年來，堅持以經濟建設為中心，著力推動高質量發展，事不畏難、行不避艱，要求以實幹踐行承諾，凝心聚力抓發展；以民之所望為施政所向，始終把人民放在心中最高位置，一切以人民利益為重，仔細傾聽群眾呼聲，深入了解群眾冷暖，著力解決人民群眾急難愁盼問題；堅持實事求是，尊重客觀規律，堅決反對空談浮誇、做表面文章、搞形象工程甚至盲目蠻幹；以改革的辦法、鍥而不捨的精神解難題、激活力，激勵敢於擔當，對庸政懶政者問責。尊重人民群眾首創精神，充分調動各方面積極性，進而匯聚起推動發展的強大力量。