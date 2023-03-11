兩會｜國家領導層換屆　習近平連任　重要職銜一覽

第十四屆全國人大會第三、四次全體會議及全國政協十四屆一次會議第三次全體會議近日先後舉行，選出新任國家主席、中央軍委主席；國務院總理；全國政協主席等各大職務，本文將為讀者梳理當選者及其職銜。



習近平 國家主席、中央軍委主席

習近平。（新華社）

現任國家主席習近平如外界預期，順利連任國家主席、中央軍委主席。根據《中華人民共和國憲法》規定，國家主席的主要職能是根據全國人大或其常委會的決定簽發主席令和代表中華人民共和國進行國事和外交活動。而中央軍委主席是中共中央軍委主席及國家軍委主席的的合稱，中共中央軍委主席是中國共產黨中央軍事委員會負責人，為中華人民共和國武裝力量實際上的最高統帥，職權除統帥武裝力量外，也負責晉升中國人民解放軍將領，但對中華人民共和國武裝力量發布命令、公佈軍事法規、頒發勳章獎章紀念章時，則一般以國家軍委主席名義執行。

李強 國務院總理

李強。（新華社）

中央政治局常委中排名第二、曾任上海市委書記的李強當選第八任總理，將接棒李克強掌管國務院。國務院總理是中華人民共和國最高國家行政機關國務院首長，是國家的最高行政長官，對外作為政府首腦代表中華人民共和國政府。國務院總理全面領導國務院的工作，召集、主持國務院常務會議、國務院全體會議，可以簽署、公布國務院令。

趙樂際 全票當選全國人大常務委員會委員長

趙樂際。（新華社）

中央政治局常委排名第三的趙樂際當選全國人大常務委員會委員長，接替栗戰書。根據《中華人民共和國憲法》和《中華人民共和國全國人民代表大會組織法》，全國人民代表大會常務委員會委員長主持全國人民代表大會常務委員會的工作，召集並主持全國人民代表大會常務委員會會議。

韓正 國家副主席

韓正。（新華社）

前國務院副總理韓正當選為國家副主席，接替王岐山。根據《中華人民共和國憲法》規定，副主席協助主席工作，受主席的委託，可以代行使主席的部分職權，在主席缺位時候，由副主席繼任主席職位。

王滬寧 全國政協主席

王滬寧（左）接替汪洋。（新華社）

在新一屆（第十四屆）全國政協委員名單中，中共政治局常委排名第四的王滬寧是名單中唯一的政治局常委，他也如外界預期接替汪洋當選全國政協主席。根據《政協章程》，全國政協主席是全國政協常務委員會及其主席會議的組成人員，負責主持和處理常委會的日常工作，同時全國政協副主席和秘書長協助主席工作。

張軍 最高人民法院院長

張軍。（新華社）

最高人民法院院長由前最高人民檢察院檢察長張軍擔任，其是本屆中委，擁有法學專業背景，將接任已任職滿10年的周強。根據《中華人民共和國法官法》，最高人民法院院長是中華人民共和國的首席大法官。

應勇 最高人民檢察院檢察長

應勇。（新華社）

最高人民檢察院檢察長由副檢察長應勇擔任，最高人民檢察院檢察長是中華人民共和國最高法律監督機關最高人民檢察院的負責人，也是中華人民共和國最高級別的檢察官。《中華人民共和國人民檢察院組織法》規定，人民檢察院檢察長領導本院檢察工作，管理本院行政事務。

劉金國 國家監察委員會主任

劉金國。（新華社）

國家監察委員會主任由中央書記處書記，中央紀律檢查委員會副書記劉金國擔任。國家監察委員會主任是中華人民共和國最高監察機關國家監察委員會的負責人，負責領導全國各級監察機關，提名國家監察委員會其他組成人員。

張又俠 中央軍委副主席

張又俠。（新華社）

張又俠連任中央軍委副主席，其現任中央政治局委員，陸軍上將軍銜，曾參與1979年中越邊境戰爭（又稱懲越戰爭）與1984年老山戰役。中央軍委副主席是中國人民解放軍現役將領能擔任的最高軍職。

何衛東 中央軍委副主席

何衛東。（新華社）

何衛東當選為中央軍委副主席，其現任中央政治局委員，陸軍上將軍銜。何出身閩系，因此從其當選中央軍委副主席可以看出，中共在應對國家安全特別是台灣問題的挑戰，軍事上的準備將佔到更為關鍵的份量。