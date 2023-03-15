中國打破亞洲陸上垂深最深千噸井紀錄　達8937.77米

中國在油氣勘探開發領域實施的「深地工程」周二（14日）再獲重大突破，中國石化宣布位於塔里木盆地的順北84斜井，垂直鑽井深度已突破8937.77米，為現時亞洲陸地上垂直深度最深的千噸井。



順北84斜井成目前亞洲陸上垂直深度最深的千噸井。（央視新聞）

據央視報道，千噸井即測試日產油氣當量超過一千噸的油井，工作人員在對順北84斜井進行測試期間，獲得高產工業油氣流，日產原油496.4噸、天然氣65.3萬立方米，折算油氣當量達到1017噸，成為目前亞洲陸上垂直深度最深的千噸井。中國石化西北油田副總地質師曹自成介紹稱，目前，順北油氣田已落實18條有利的含油氣條帶，順北84斜井位於順北油氣田的8號條帶，是順北油氣田發現的第22口日產當量千噸井，該油氣田的儲量十分大，前景可謂非常廣闊。

工作人員表示，在距離地面8000米的地層開採油氣難度極大，現時中國已掌握超深層儲層立體成像技術以及縫洞體精細雕刻技術，識別精度從過去的30米提高到15米，相當於給距離地面8000多米的油氣儲藏區進行CT掃描，提高開採精度。現時在順北油氣田，垂直深度超過8000米的井就已經有49口，標誌著全球埋藏最深的油氣田被成功勘探開發。

報道指，順北油氣田位於塔里木盆地中西部，已知超深油氣資源量位居全國各大盆地之首。而順北油氣田油氣儲層平均埋藏深度超過7300米，是世界陸上最深的商業開發油氣田之一。據了解，目前，世界新增油氣儲量的60%都來自深部地層。深層、超深層已成為油氣重大發現的主要區域。