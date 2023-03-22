國台辦主任宋濤：穩步推進對台工作　助台商在大陸實現更好發展

周二（21日），國台辦主任宋濤在北京會見台灣商業總會大陸經貿交流團。宋濤表示，將穩步推進對台各項工作，助力台商台企融入新發展格局、參與高質量發展。



宋濤表示，要堅持一個中國原則和「九二共識」，積極促進兩岸關係和平發展，堅決反對外部勢力干涉和「台獨」分裂活動，堅定不移推進祖國統一進程。

宋濤稱，大陸將穩步推進對台各項工作，助力台商台企融入新發展格局、參與高質量發展。希望包括商業總會會員企業在內的台灣商業、服務業企業把握中國式現代化全面推進的歷史機遇，在大陸實現更好的發展。

宋濤指，兩岸交流合作能增進台灣同胞的利益福祉，大陸歡迎島內各界同胞來大陸參訪交流與合作，將持續完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，讓大家願意來、留得住、發展好，在兩岸融合發展中更多造福台灣同胞。

台灣商業總會理事長許舒博則表示，兩岸同胞是一家人，有著深厚的感情聯結，理應常來常往、加強交流合作。台灣商業總會將繼續支持「九二共識」，引導會員企業積極融入兩岸各領域交流合作，為兩岸關係和平發展作貢獻。

據了解，台灣商業總會是台灣主要工商團體之一，現有各類商業同業公會、商業同業公會聯合會、輸出業同業公會等團體會員150多個，會員企業計110多萬家，涵蓋台灣大量中小企業、個體工商戶。