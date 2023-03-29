史上首次！中國完成首單液化天然氣跨境人民幣結算交易

央視報道，3月29日從中國海油獲悉，中國首單以人民幣結算的進口液化天然氣採購交易在上海達成，，以人民幣結算的進口液化天然氣成交量約6.5萬噸。央視指出，這標誌著中國在油氣貿易領域的跨境人民幣結算交易探索邁出實質性一步。



據了解，此單交易是中國海油與法國石油公司道達爾能源在上海石油天然氣交易中心達成的，液化天然氣資源來自海合會國家阿聯。

據新華社報道， 中國海油副總經理俞進說，此次推動國際液化天然氣採購以人民幣結算，是中國海油對促進能源貿易全球化發展、打造液化天然氣交易多元化生態的有益實踐。

上海市發展改革委總經濟師陳國忠則表示，開展國際液化天然氣貿易人民幣結算，有利於促進國際市場與中國國內市場對接，促進國內外兩種資源高效迴圈。

上海石油天然氣交易中心董事長郭旭則指出，中國作為全球液化天然氣市場的重要買家之一，交易基礎設施規模不斷擴大，國際貿易參與主體日益增加。他認為，上海石油天然氣交易中心將繼續發揮平台作用，加強跨境人民幣結算業務的金融基礎設施建設，構建現代化油氣交易生態體系。

海關總署資料顯示，2022年，中國進口原油超過5億噸，進口天然氣超過1億噸，其中，液化天然氣進口量為6344萬噸。