不再用美元作為中介貨幣！巴西與中國雙邊貿易將用本幣結算

巴西外交部29日引述巴西貿易和投資促進局（ApexBrasil）聲明宣布，巴西已與中國達成一項協議，以本幣而非美元進行雙邊貿易交易。



《環球時報》報道稱，這項協議讓作為美國經濟霸權頂級對手的中國，和拉丁美洲最大經濟體的巴西可以直接進行大規模的貿易和金融交易，用人民幣兌換巴西雷亞爾幣，反之亦然，而不是通過美元。

報道提到，巴西貿易和投資促進局(ApexBrasil)在一份聲明中表示：「預計這將降低成本，同時促進更大的雙邊貿易，並為投資提供便利。」報道指，中國和俄羅斯、巴基斯坦以及其它一些國家也有類似的協議。

過去13年，中國一直是巴西最大的貿易夥伴，2022年兩國間貿易量達到破紀錄的1500億美元。數據顯示，巴西是中國在拉美最大的投資接受國，主要是在高壓輸電線路和石油開採方面。

巴西已與中國達成一項協議，以本幣而非美元進行雙邊貿易交易。（路透社）

由ApexBrasil、中國國際投資促進會、中國巴西企業家委員會、巴西全國工業聯合會聯合主辦的中國-巴西商業研討會3月29日在北京舉行。

《聯合報》整理，巴西貿易和投資促進局（ApexBrasil）成立於1997年，後於2003年成為一個由私營部門資助並由巴西聯邦政府監督的自治非營利實體。2016年，該機構與巴西外交部正式掛鉤，致力於在國外推廣巴西產品和服務，吸引外國直接投資，並支持本土公司企業開拓海外市場。

ApexBrasil指出，在與巴西30多個戰略性經濟行業會談的重要議程中，ApexBrasil與北歐創新中心（Venture Cup China）和北京海高創新科技（Hycore Innovation）正式建立了夥伴關係。