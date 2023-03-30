解放軍駐港部隊2023首次三軍聯合巡邏　通過實戰化提升行動能力

解放軍駐港部隊日前組織2023年度首次三軍聯合巡邏，通過實戰化、對抗性、全流程的拉動演練，檢驗和提升陸海空三軍聯合行動能力。



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綜合內媒報道，三軍聯合巡邏當日上午9時，昂船洲軍港上空警鈴驟響，接到出動命令後，駐港部隊海軍艦艇緊急備戰備航，搭載特戰小隊駛離軍港。與此同時，空軍兩架直升機也從石崗營區緊急升空，協同執行此次海空聯合巡邏任務。

10時許，海空聯合編隊巡邏至目標海域，直升機發現模擬可疑船隻，快速機動至其上空，喊話逼停，並引導艦艇編隊對該船隻進行攔截。

完成攔截查證任務後，在指揮所的命令下，另一特戰小隊搭乘直升機在目標區域完成空中機降，並在直升機的協同配合下，對模擬事發地域及周邊山林進行搜剿排查，殲滅滲透之敵。

上午11時許，陸上機動梯隊完成緊急出動，編隊從新田軍營出發，繞新界、九龍、港島進行巡邏，並在昂船洲大橋與直升機編隊匯合，開展陸空聯合巡邏。

據了解，這是解放軍駐港部隊今年組織的首次三軍聯合巡邏，通過應急拉動的方式，重點演練了海上攔截查證、搜剿排查、戰場救護、應急搶修等課目。演練中，特戰、艦艇、雷達等多個兵種，按照實戰化要求採取連貫實施、紅藍對抗等方式進行。