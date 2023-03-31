貴陽市副市長林剛被查　曾就防疫大巴轉運27死事故公開致歉

據貴州省紀委監委網站3月31日消息，貴陽市人民政府黨組成員、副市長林剛涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受貴州省紀委監委紀律審查和監察調查。



現年52歲的林剛大學畢業後一直在貴陽任職，曾長期在規劃部門工作。2022年9月18日凌晨，一輛載有47人的涉疫大巴從貴陽開往黔南州荔波縣時，在高速發生車禍，致27死20傷，林剛在當晚的新聞發佈會上通報了這起重大交通事故的基本情況，並向全社會道歉。



大學畢業後在貴陽工作30年

據貴陽市人民政府官網資料，林剛，男，土家族，1971年1月出生，研究生，經濟學博士，中共黨員。2022年1月當選貴陽市人民政府副市長。

公開簡歷顯示，林剛的籍貫為福建福州，1989年09月至1993年07月，他在西南師範大學經濟地理與城鄉規劃專業學習。1993年，他大學畢業後進入貴陽市城市規劃設計研究院，擔任助理工程師。1999年12月，林剛升任貴陽市規劃管理局建管處副處長，之後任總工室副主任、總工室主任、副局長等職。

2011年6月至2012年4月，林剛任貴陽市棚戶區城中村改造辦公室黨組書記、主任。2012年4月至2014年12月，林剛任貴陽市城鄉規劃局黨組書記、局長、貴陽市城鄉規劃建設委員會辦公室主任（兼）。

2014年12月，林剛離開貴陽市城鄉規劃局，任中共雲岩區委副書記、代理區長。之後，他先後擔任雲岩區區長、雲岩區委書記等職。

2021年4月，他任貴州市副市長，並兼任雲岩區委書記。2022年1月，他再次當選為貴陽市副市長。

曾就貴州防疫大巴轉運27死事故公開致歉

2022年9月18日凌晨，貴州黔南州發生嚴重交通意外，一輛載有47人的客車行駛期間翻側，截至中午12時，事故已造成27人遇難，事故車輛為貴陽市涉疫人員隔離轉運車輛。9月18日晚間舉貴陽貴安新冠肺炎疫情防控新聞發佈會，時任貴陽市人民政府副市長林剛通報交通事故，他也在現場鞠躬道歉。

林剛表示，這起重大交通事故給人民群眾生命安全帶來巨大損失，「我們無比沉痛、無比自責，在此我代表市委、市政府對所有遇難人員表示沉痛哀悼，向所有遇難人員家屬、受傷人員表示深切慰問，並向全社會作出誠懇道歉。」

貴州大巴翻覆事件後，官方公佈，貴陽市三名幹部被組織處理，包括貴陽市雲岩區委書記朱剛，雲岩區委常委、區委統戰部部長、區隔離轉運工作專班組長宋成強，貴陽市公安局雲岩分局黨委副書記、政委肖淩雲被停職檢查。