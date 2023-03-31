中國成功發射一箭四星　組成國際首個車輪式衛星編隊

周四（3月30日）晚6時50分，中國在太原衛星發射中心使用長征二號丁運載火箭，以「一箭四星」的方式，成功發射四顆干涉合成孔徑雷達衛星（宏圖一號01組衛星），衛星順利進入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。



本次任務的四顆衛星，由一顆主星以及三顆輔星組成，是國際上首個四星編隊飛行的X波段干涉合成孔徑雷達對地成像系統，該組衛星在軌構成國際上首個車輪式衛星編隊，其中主星重量約為320千克，輔星單星重量約為270千克。

車輪式衛星編隊，四顆衛星猶如在太空中飛行的車輪，主星位於車輪中部，三顆輔星均勻分佈在車輪輪轂上。採用星間通信鏈路和相位同步鏈路，在輔星與主星相距僅幾百米的情況下，通過精密的軌道控制，保證衛星編隊在軌構型的穩定性和空間安全性，相對於傳統的干涉衛星系統，車輪式編隊具有編隊構型相對穩定、干涉基線多、測繪效率高的優勢。

中國成功發射一箭四星。（CGTN）

據了解，該組衛星具備對全球非極區進行1:5萬比例尺測繪能力，可以快速高效進行全球陸地高精度測繪；具備毫米級形變監測能力，能夠為地面沉降、塌陷、滑坡等災害的勘查和防治提供數據支撐，是早期識別複雜地區重大地質災害隱患的「利器」；具備亞米級高分寬幅成像能力，可以全天候和全天時對地高質量成像觀測，整體技術達到國際領先水平。

執行本次發射任務的長征二號丁運載火箭是由中國航天科技集團有限公司八院抓總研製的常溫液體二級運載火箭，起飛推力達300噸，對應700公里太陽同步圓軌道的運載能力為1.3噸，具備不同軌道要求的單星、多星發射能力。本次發射是長征二號丁運載火箭第10次承擔整箭級商業發射任務。