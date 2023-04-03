中共兩高官同日「不幸離世」　消息指因抑鬱跳樓輕生

4月1日，前中共江蘇省委書記羅志軍、中共重慶市委常委張鴻星不幸離世。

值得注意的是，官員若正常死亡，一般會用「逝世」，但在官方訃告中，前述兩人均用「不幸離世」。

有消息稱，羅志軍、張鴻星均因抑鬱，跳樓輕生亡。



羅志軍。（視覺中國）

江蘇省羅志軍同志治喪工作小組消息，4月1日，第十三屆全國政協常委、農業和農村委員會主任，中共江蘇省委原書記、省人大常委會原主任羅志軍因病在北京不幸離世，享年72歲。

公開資料顯示，羅志軍出生於1951年11月，遼寧凌源人，曾任南京市委副書記、市長，江蘇省委常委、南京市委書記，江蘇省委副書記、南京市委書記，2008年任江蘇省省長，2010年任江蘇省委書記，2016年任第十二屆全國人民代表大會環境與資源保護委員會副主任委員，2018年任第十三屆全國政協農業和農村委員會主任。

張鴻星。（江西政法）

重慶市張鴻星同志治喪工作小組消息，中共重慶市委常委、兩江新區黨工委書記張鴻星因病醫治無效，4月1日不幸離世，享年55歲。

公開資料顯示，張鴻星生於1967年8月，在上饒市工作多年，曾任上饒市政府副秘書長（正縣級），上饒市委常委、副市長等職。2011年，他調職江西省會南昌，任市委常委、常務副市長。

2015年，張鴻星任撫州市委副書記、市長；2021年3月接任撫州市委書記，同年5月任江西省政府黨組成員，翌月獲任副省長，兼任撫州市委書記；同年8月卸任撫州市委書記，擔任江西省人民政府副省長、黨組成員，分工負責商務、人防等方面的工作。

2021年11月，張鴻星躋身江西省委常委，此後兼任江西省委政法委書記，去年5月調任重慶市委常委、兩江新區黨工委書記。