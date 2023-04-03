遵義街道冰雹流成河　武漢暴雨一秒天黑　氣象台發強對流天氣預警

昨日（2日），貴州遵義遭遇暴雨冰雹極端天氣，許多當地居民拍下冰雹在街道上流成河的震撼景象。今日14時，武漢也突降暴雨，一秒天黑。

中央氣象台發布預報，預計強對流天氣將持續至4月5日，貴州中東部、湖北東部和南部、湖南中部和南部、重慶北部、廣西東北部等地區出現短時強降雨，部分地區會出現雷暴大風。



貴州遵義居民拍攝的影片中，街上狂風呼嘯，不少棚頂被直接吹翻，從天而降的冰雹有硬幣、乒乓球大小。伴隨暴雨，街道上冰雹流成河。還有居民家中正辦宴席，帳篷被吹翻；陶瓷店門口的花瓶瓷器被吹倒摔碎。據貴州遵義氣象台介紹，昨日遵義遭遇短時強對流天氣，出現9級烈風，風速達23.6米/秒。

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除貴州外，武漢今日也突降暴雨。網民拍攝影片顯示，烏雲壓境，武漢天空一秒變黑，路上行車紛紛打開車燈。武漢氣象今日14時發布暴雨黃色預警信號，未來6個小時，部分地區將會有50毫米以上的強降水、6-8級陣風，城鎮或出現洪水、漬澇等風險。

據中國氣象台「重要天氣提示」顯示，4月1日至5日，中國將出現今年以來最大範圍強雨雪過程，北方會出現暴雪、大風、局部寒潮等多種災害性天氣疊加。

「強對流天氣預報」預計，4月3日20時至4日20時，安徽中南部、湖北東部和南部、湖南、江西、浙江西部、福建西北部、重慶東南部、貴州東部、廣西東北部、廣東北部等地的部分地區將有短時強降水天氣；安徽南部、江蘇中部、湖北南部、湖南東部和西部、江西中西部、重慶東南部、貴州東部、廣西東北部等地的局地將有雷暴大風或冰雹天氣。