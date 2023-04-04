蔡英文將晤麥卡錫　中國駐洛杉磯總領館：反對美台任何形式接觸

美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）確定將在當地時間周三（4月5日）於加州，與結束中美洲訪問行程過境美國的蔡英文會面。

中國駐洛杉磯總領館對此回應稱，「中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台灣當局領導人以任何名義、任何理由竄美，堅決反對美方違反一個中國原則，同台灣當局進行任何形式的接觸。」



中國駐洛杉磯總領館稱，中方堅決反對任何形式的美台官方往來。（資料圖片）

中國駐洛杉磯總領館發言人表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。一個中國原則是國際社會的普遍共識和國際關係基本準則，為1971年聯合國大會第2758號決議所確認，也是美方在中美三個聯合公報中作出的鄭重承諾。近年來，美方領導人也多次公開表態不支持「台獨」、不支持「兩個中國」或「一中一台」。

發言人說，蔡英文以所謂「過境」之名行「官方往來」之實，會見、接觸美政府官員、議員，並公開演講，大搞「政治作秀」。台當局領導人赴美「過境」是假，謀求「突破」、宣揚「台獨」是真。美方不顧中方嚴正交涉和反覆警示，執意安排蔡英文「過境」，縱容支持台當局「謀獨」行徑，中方對此嚴正抗議，予以強烈譴責。

發言人指，麥卡錫眾議長是美國會領導人，是美政府第三號人物。無論他以何種身份與名義同蔡會面，都是又一起嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定的行徑，將極大傷害14億中國人民的民族感情，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，衝擊中美關係政治基礎，無益於地區和平安全穩定，不符合中美兩國人民共同利益。麥卡錫眾議長無視國際社會對一個中國原則的廣泛支持，無視「前車之鑑」，執意打「台灣牌」，無疑將重蹈覆轍，進一步損害中美關係，只會更加堅定中國人民同仇敵愾、支持國家統一的堅強意志和決心。中方將密切跟踪事態發展，堅決有力捍衛國家主權和領土完整。

蔡英文轉抵伯利茲，總督芙拉到場迎接。（聯合報）

發言人表明，台灣問題的歷史經緯明明白白，兩岸同屬一個中國的事實和現狀清清楚楚。台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可跨越的紅線。中方敦促美方恪守在中美建交時所作嚴肅國際承諾，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止任何形式的美台官方往來，停止升級美台實質關係，停止「以台制華」的錯誤做法。

發言人說，實現祖國完全統一是中華民族歷史演進大勢，也是全體中華兒女的共同意志和共同願望。蔡英文等「台獨」分裂分子逆歷史潮流而動，不斷「倚美謀獨」，甘當一些勢力「以台制華」的棋子，必將以失敗告終，必將遭到歷史的正義審判。

發言人最後指，希望領區各界人士看清美台一些政客無視中美兩國人民根本利益、為謀取各自政治私利相互勾連的真實面目，尊重中國人民維護國家主權和領土完整、實現國家統一的願望和努力。中方願與熱愛和平、秉持正義的各界朋友一道，堅決反對任何破壞中美關係和台海和平穩定的錯誤行徑，共同維護中美關係健康穩定發展和兩國人民的根本利益。