全國最敢生！連續5年生育第一　廣東省2022年出生人口超105萬

近日，各省市也陸續發布了各自在2022年的人口數據。數據顯示，廣東省連續3年成為唯一一個出生人口超過100萬的省份，連續5年成為生育第一大省。

2022年，中國生育率錄得61年來首次負增長，廣東省的這一數據引起關注。



據廣東省統計局發布的《2022年廣東省國民經濟和社會發展統計公報》，在人口方面，廣東省2022年末的常住人口為12656.80萬人，城鎮常住人口為9465.40萬人，佔常住人口比重（常住人口城鎮化率）為74.79%，比上年末提高了0.16個百分點。

廣東2022年人口數據

2022年全年廣東出生人口為105.20萬人，出生率為8.30‰（千分之8.3），死亡人口為63.00萬人，死亡率為4.97‰，自然增長人口為42.20萬人，自然增長率為3.33‰。這是廣東連續三年成為唯一一個出生人口超過百萬的省份，連續5年成為生育大第一省。

據《南方日報》報道，有專家表示，廣東省出生率高是基於巨大的人口總量，常住人口全國第一。另外省外流入人口總量大，且年輕，處於婚育年齡的比例較高，因此出生率高。

根據第七次全國人口普查的數據，廣東省外流入人口達2962.21萬人，比2010年增加812.34萬人，領先全國其他省份。且廣東省落戶門檻低，在過去十年中戶籍遷入人口達到312.02萬，是全國之首。

但有專家擔憂，雖然目前廣東省人口總量較大，但老齡化問題或隨著城市的發展進程而加快。因此應通過人口規劃管理，來保持人口結構平衡和穩定。同時鼓勵年輕人注重健康和家庭規劃，避免因生育壓力帶來身體和心理問題。