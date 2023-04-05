央視公布海巡06艦巡航台海影像　驚見艦外有不明陸地

相應台灣總統蔡英文將在加州會見美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），福建海事局5日宣布啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」。央視新聞的微博號在訊息公告後兩個多小時後，放出一段簡短影片，從海巡06艦上的視角，可以在舷窗中匆促地一瞥艦外的陸地，但該陸地是大陸的陸地景像或是台灣的景像，並無法分辨。



央視播放從海巡06艦艦上看到的影像中，可以看見陸地，但該陸地是大陸或台灣無法分辨。（央視新聞微博號影片截圖）

福建海事局在公佈消息的同時，隨附一張台灣地圖及一張疑似巡航船隻的照片，內媒觀察指出，該巡航船應為大型巡航救助船「海巡06」，福建海事局曾在去年強調其為台灣海峽體量最大、性能最優的公務船艇，並於2022年7月11日在福建平潭正式列編福建海事局。

就在福建海事局發布訊息公告兩個多小時後，央視新聞的微博號跟進報道，指此一專項行動將重點巡查維護台灣海峽中北部海域船舶通航環境和通航秩序，保障「小三通」客運船舶航行安全。央視新聞並在其微博上放出一段簡段影片，主要依從海巡06艦的視角，可以在舷窗中匆促地一瞥艦外的陸地。但該陸地是內地的陸地景像或是台灣的影像，並無法分辨。

福建海事局5日公布消息稱，台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動啟動，並附上一張台灣地圖（左）及一張疑似大陸巡航船隻（右）的照片。（觀察者網）

其微博號指稱，由台灣海峽大型巡航救助船「海巡06」輪領銜的海事執法船艇編隊，開啟台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動。本次專項行動將重點巡查維護台灣海峽中北部海域船舶通航環境和通航秩序，保障「小三通」客運船舶航行安全。

對面北京方面突啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，隨同蔡英文出訪的台灣總統府發言人林聿禪表示，相關單位密切掌握區域周邊情勢，也都有即時掌握狀況，並呼籲北京當局，台海和區域的和平穩定是兩岸共同的責任。