習近平在廣東考察調研　官媒：宣示堅定不移深化改革開放

撰文：朱加樟
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國家主席習近平周一（10日）起在廣東考察調研，中央廣播電視總台《時政新聞眼》分析稱，習近平的廣東之行至少承載著三個層次的戰略考量，包括再次宣示堅定不移深化改革開放、以高質量發展紮實推進中國式現代化及大興調查研究。

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分析稱，2012年12月，中共十八大後首次離京考察，習近平就來到廣東，發出「將改革開放繼續推向前進」的動員令。此後，在慶祝改革開放40周年的2018年和慶祝深圳等經濟特區建立40周年的2020年，他又兩次來到廣東考察。今年是改革開放45周年，再赴改革開放重要地標，是宣示中國堅定不移深化改革開放。

分析稱，廣東是舉足輕重的經濟大省。五年前，在參加廣東代表團審議時，習近平要求廣東在四個方面走在全國前列，其中第一個就是構建推動經濟高質量發展體制機制。中共二十大指出，高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。牢牢把握高質量發展這個首要任務，是習近平此次赴廣東考察的題中應有之義。

分析又稱，從本月開始，全黨開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育。此次考察前夕，習近平出席主題教育工作會議，重點部署這件大事。這次主題教育的一個重要內容，就是在全黨大興調查研究，並且要求領導幹部帶頭開展調查研究。習近平廣東之行，是以實際行動以上率下、作出示範。

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