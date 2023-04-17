德外長警告勿對台動武　北京批言論不負責任：勿指望在主權上退讓

外媒早前報道，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）訪華期間，曾警告北京，不要對台灣動用軍事力量，德國和七國集團不會坐視台灣問題軍事升級。中國外交部發言人汪文斌今日（17日）回應稱，「我們敦促有關方面尊重歷史和事實，也希望德國的一些政客充分認清台灣問題的實質，切實恪守一個中國原則，不要再發表不負責任的言論」，又稱不要指望中國會因外部施壓而在維護自身主權和領土完整問題上有任何退讓。



汪文斌表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，解決台灣問題是中國人自己的事，任何外國都無權干涉，也不要指望中國會因外部施壓而在維護自身主權和領土完整問題上有任何退讓。

此外，對於七國集團外長會在日本開幕，會議反對中國試圖以武力為背景單方面改變台海現狀，並確認了台海和平穩定的重要性，汪文斌回應稱，要維護台海局勢穩定和地區和平安寧，就要旗幟鮮明地堅持一個中國原則，反對「台獨」分裂活動。

汪文斌強調，「口頭上說堅持一個中國政策，行動上卻對『台獨』分裂活動睜一眼閉一眼，明裏暗裏縱容支持，甚至把反對『台獨』分裂說成是改變台海現狀，這是在背離而不是在踐行一個中國政策，是在破壞而不是維護台海和平穩定，是不負責任的行為」。