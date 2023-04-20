鄭永年：中美關係很重要　但非唯一外交關係｜專家有話說

4月18日下午，在廣州舉辦的一場論壇上，廣州粵港澳大灣區研究院理事長、香港中文大學（深圳）前海國際事務研究院院長鄭永年指出，「中美關係不好，歐洲、東南亞乃至整個世界都受到影響。這也是各種論壇都將中美關係放在首位的原因」，但強調「世界的外交關係不只有中美關係，中國作為重要力量對國際秩序的調整有巨大的作用」。



《澎湃新聞》報道，廣州粵港澳大灣區研究院理事長、香港中文大學（深圳）前海國際事務研究院院長鄭永年18日在廣州舉辦的「讀懂中國．灣區對話」專題論壇上接受採訪，對於中美關係的有關議題，鄭永年認為不應該太悲觀，雖然中美關係對整個世界來說很關鍵，但這一外交關係不僅僅是簡單的雙邊關係，也會造成很大的外溢效應；中國應該保持冷靜，在中美關係之外仍有許多重要的外交關係，比如中國應當加強與「兩個盟」——東盟和歐盟——的關係。

首先，針對中美關係變化，鄭有年明白指出，中美關係是美國內政的體現，「現在的美國太分化。很長一段時間，美國的外交找不到主角。如果要分析美國對華政策，討論的是哪一個美國？是白宮還是國會，是聯邦政府還是州政府？」

何以美國對華政策顯得混亂？鄭永年認為美國的外交政策更像是不同的政客按照自己意願行事的結果，舉例而言，前美國眾議院議長、民主黨重要人物佩洛西（Nancy Pelosi）在民主黨內都難以成功協調。「對於佩洛西把此次竄訪當作自己職業生涯的頂點，但有美國政府官員感到憤怒。佩洛西的團隊和白宮之間的溝通顯然並不順暢。

佩洛西訪台：2022年8月3日，佩洛西與蔡英文會晤（蔡英文IG）

在鄭永年看來，中國很難也不會去影響美國內政，面對如此分化的美國也難以找到「鬥爭目標」。鄭永年指出，美國國內存在只關注「一人一票」的民主政治、缺乏全球主義視野、地方主義和民粹主義結合等問題，「這些問題中國無法影響，只能靠美國自己去解決。」

其次，對於世人悲觀中美關係發展，鄭永年則強調，面對中美關係，北京應要保持冷靜的頭腦；因為在中美關係之外，中國仍有許多重要的外交關係，例如中國應當加強與「兩個盟」——東盟和歐盟——的關係。

「俄烏衝突已淪為美國的代理人戰爭，受到影響的卻是整個歐洲。對東南亞國家而言（也是類似）。2022年度香格里拉對話會上，印尼官員表態說，要用『亞洲的方式』而非『美國的方式』來和中國相處。所謂『美國的方式』就是讓東南亞國家選邊站，（東盟國家）很難抉擇。」鄭永年如此說道。

「中美關係一旦破裂，周邊國家都是受害者。」鄭永年列舉新加坡總理李顯龍和馬來西亞總理安瓦爾等東南亞國家領導人結合博鳌年會對中國做正式訪問，都象徵了中國和東盟加強了走動。

中國國家主席習近平2023年3月31日會見新加坡總理李顯龍（李顯龍FB）

「在博鳌論壇上，我和外國朋友交流發現，他們既不希望中國成為美國，也不希望中國成為俄羅斯，而希望中國成為自己。當然，中國不會建立以自己為中心的世界，我們一直強調，我們要做真正的多邊主義，學術上，我稱之為包容性的多邊主義（inclusive multilateralism），這與美國排他性的多邊主義不同。」鄭永年說道。

最後，相對前美國總統特朗普（Donald Trump）執政期間，美國的外交有著顯著的單邊主義色彩，又繼任的拜登（Joe Biden）政府宣稱對特朗普時期的外交政策有所調整，對多邊主義有了更多的著墨，但在鄭永年看來，「美國的單邊主義仍在延續，越來越多國家成為美國這種外交政策的受害者，比如歐洲遭受到了戰爭的威脅、世界經濟秩序受美國加息影響很大」。