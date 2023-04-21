陸軍事科研：美空軍F-35戰力更勝F-22　構成中國沿海防禦最大威脅

內地期刊《現代防禦技術》最日前發表研究，分析距離中國海岸線不同範圍內，在不同穿透防空階段，美國各式軍機的不同程度威脅。結果顯示，儘管F-22被譽為全球最強大的隱形飛機，但較新的 F-35 在南海和台海等特定區域對解放軍將構成更大的威脅。



該研究是由鲍俊臣領導的安徽合肥國防科技大學和廣東解放軍31649部隊聯手進行。研究團隊指出，雖然F-22和F-35在各個作戰階段都對中方防禦構成「重大」威脅，但F-35A在中方附近水域任何可能爆發的衝突中，都很可能用途更廣、戰力也更強。

因應相關威脅，團隊建議解放軍應該培養「軟殺」（Soft kill）電戰能力，並發展能提供「硬殺」（hard kill）反應的實體武器，強調F-35A既能當情搜感測器，又能當前線攻擊的主要護航機，要對付它，就該軟殺和硬殺攻擊法雙管齊下。

F-35戰機：圖為2017年3月15日，美國猶他州一個空軍基地內的F-35戰機。（Getty）

美國外交雜誌《國家利益》（The National Interest）過去曾刊文比較F-22與 F-35兩大戰機之間的優勢，指出美國空軍的最初計劃是將F-22作為絕對高度空中優勢戰鬥機，而F-35則主要設計為空對地攻擊機，但可以自衛，關鍵點就在於F-35的空中作戰優勢比不上F-22，因為F-35從來就不是當作空優機的設計。

但美軍正營造F-35在隱形和感測器的優勢，期望F-35能在大規模交戰期間，填補F-22起飛之間的空檔，儘管F-35沒有F-22的絕對速度與高度，但是有優異的隱形與感測器，它確實能提供對抗非隱形戰機的良好能力。