習近平主持深改委會議　強調：支持民營經濟發展是黨中央一貫方針

《新華社》4月21日報道，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席、中央全面深化改革委員會主任習近平4月21日下午主持召開二十屆中央全面深化改革委員會第一次會議，中央政治局常委、中央全面深化改革委員會副主任李強、王滬寧、蔡奇出席會議。



會議指出，支持民營經濟發展是黨中央的一貫方針。促進民營經濟發展壯大，要著力優化民營經濟發展環境，破除制約民營企業公平參與市場競爭的制度障礙，引導民營企業在高質量發展中找準定位，通過企業自身改革發展、合規經營、轉型升級，不斷提升發展質量。



習近平強調，今年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，也是改革開放45週年和黨的十八屆三中全會召開10週年。實現新時代新徵程的目標任務，要把全面深化改革作為推進中國式現代化的根本動力，作為穩大局、應變局、開新局的重要抓手，把準方向、守正創新、真抓實幹，在新徵程上譜寫改革開放新篇章。

會議指出，強化企業科技創新主體地位，是深化科技體制改革、推動實現高水平科技自立自強的關鍵舉措。要堅持系統觀念，圍繞「為誰創新、誰來創新、創新什麼、如何創新」，從制度建設著眼，對技術創新決策、研發投入、科研組織、成果轉化全鏈條整體部署，對政策、資金、項目、平台、人才等關鍵創新資源系統佈局，一體推進科技創新、產業創新和體制機制創新，推動形成企業為主體、產學研高效協同深度融合的創新體系。

會議也提到，要聚焦國家戰略和產業發展重大需求，加大企業創新支持力度，積極鼓勵、有效引導民營企業參與國家重大創新，推動企業在關鍵核心技術創新和重大原創技術突破中發揮作用。

浙江義烏是中國民營經濟發展的象徵，如今也面臨轉型困境。（新華社）

會議強調，加強和改進國有經濟管理，要立足新時代新徵程國有經濟肩負的使命任務和功能定位，從服務構建新發展格局、推動高質量發展、促進共同富裕、維護國家安全的戰略高度出發，完善國有經濟安全責任、質量結構、資產和企業管理，深化國有企業改革，著力補短板、強弱項、固底板、揚優勢，構建頂層統籌、權責明確、運行高效、監管有力的國有經濟管理體系。



會議指出，支持民營經濟發展是黨中央的一貫方針。促進民營經濟發展壯大，要著力優化民營經濟發展環境，破除制約民營企業公平參與市場競爭的制度障礙，引導民營企業在高質量發展中找準定位，通過企業自身改革發展、合規經營、轉型升級，不斷提升發展質量。要充分考慮民營經濟特點，完善政策執行方式，加強政策協調性，推動各項優惠政策精準直達，切實解決企業實際困難。要把構建親清政商關係落到實處，引導促進民營經濟人士健康成長。

會議強調，黨的十八大以來「，我們以巨大的政治勇氣全面深化改革，堅持目標引領，突出問題導向，敢於突進深水區，敢於啃硬骨頭，敢於涉險灘，敢於面對新矛盾新挑戰，堅決破除各方面體制機制弊端，以前所未有的力度打開了嶄新局面。」

中國近年已擺脫低端「世界工廠」的形象，向汽車、飛機等高科技製造業發展。（路透社）

會議審議通過《關於強化企業科技創新主體地位的意見》、《關於加強和改進國有經濟管理有力支持中國式現代化建設的意見》、《關於促進民營經濟發展壯大的意見》和《中央全面深化改革委員會工作規則》、《中央全面深化改革委員會專項小組工作規則》、《中央全面深化改革委員會辦公室工作細則》、《中央全面深化改革委員會2023年工作要點》。

中央全面深化改革委員會委員出席會議，中央和國家機關有關部門負責同志列席會議。