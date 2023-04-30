有片｜央視首播「航拍中國」台灣篇稱同根共祖　網民引盼早日回歸

中央電視台29日晚間首播「航拍中國」台灣篇，這部宣傳紀錄片空拍台灣多處景點以及文化活動，稱大地不斷變化，但從未改變的是家鄉味道，以及「同根共祖」的文化傳統。



「CCTV紀錄」微信公眾號29日宣布，「航拍中國」第四季台灣篇晚間21時將在央視CCTV-1頻道重磅首播；釋出的宣傳文章，以「你心中的寶島是什麼樣子？」為題介紹。

影片圍繞全台灣，出現鵝鑾鼻海岸、中央山脈、台北101大樓、宜蘭龜山島、台東縣樟原海岸、日月潭等多處景點空拍畫面，此外還有街頭小吃「天津蔥抓餅」；媽祖環島巡遊、屏東王船祭等文化活動。

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預告影片旁白稱，在台北細雨中重逢，在平靜的港灣回味，感受寶島的浪漫；火山、風雨、海陸變遷，歷經時間的積澱，滄海桑田，大地不斷發生變化。但從未改變的，是家鄉熟悉的味道，沿襲千年的祝福，同根共祖的文化傳統，還有每一個夜晚，閤家團圓的心願。

統戰意味濃厚的台灣篇預告片推出後，在內地社群微博相關討論串，不少網友誇讚台灣風景秀麗不愧是寶島；但更多是政治性留言，許多人表示盼台灣早日「回歸」。

「航拍中國」是內媒中央廣播電視總台推出，央視紀錄國際傳媒有限公司承製的空拍紀錄片，2017年首播後，頻繁在海內外播放，是知名的宣傳片，目前已推出4季共34集，29日晚間首播的台灣篇是第四季最後一集。