雲南保山先後發生5.2級、4.4級地震　2805間房屋受損至少3人傷

雲南保山市隆陽區周二（5月2日）深夜11時27分發生5.2級地震。經初步排查，地震已至少造成3人輕傷，均已送院救治，無生命危險。



地震發生後，雲南省抗震救災指揮部連夜派出工作組趕赴地震災區現場指導工作。（新華社）

據中國地震台網正式測定，5月2日深夜11時27分，保山市隆陽區發生5.2級地震，震源深度10千米；5月2日23時38分，隆陽區再發生4.4級地震。截至周三（5月3日）凌晨1時23分，當地共發生餘震38次。

地震發生後，雲南省抗震救災指揮部連夜派出工作組趕赴地震災區現場指導工作。據介紹，地震造成震中及周邊民房，以及水、電、路、通訊等基礎設施不同程度損壞。

目前，當地已組織救援力量2400多人到現場開展抗震救災工作，調撥帳篷365頂、折疊床734張、棉被1470床。隆陽區瓦窯鎮及水寨鄉、板橋鎮房屋受損2805間，緊急避險37941人，設置應急避險點34個，轉移群眾11090人。

經初步排查，截至5月3日早5時，地震造成3人輕傷，均已送院救治，無生命危險。

據雲南省地震局介紹，震中區域平均海拔約1863米，距離保山市區29公里，距昆明市區347公里。地震造成大理、臨滄、楚雄、芒市等地震感明顯。