杭州西湖幫遊客打撈手機　男子日接5單可賺近萬元：這是高危行業

今年「五一」假期，杭州西湖成為全國遊客量最多的景區之一。而在西湖邊有這樣一個特殊的職業，因遊人大增而「生意額」直接翻倍，更可日賺近萬元（人民幣，下同）。



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據《錢江晚報》報道，今年40歲的黃易勇是湖南郴州人，從事了逾20年的鋼筋工人後，於去年3月轉行做潛水打撈，而他潛水打撈的地點正是杭州西湖。

平日在西湖邊幫遊客打撈手機等貴重物品，黃易勇一單收費1500元至2000元不等，每日可以接到2至3單生意。因「五一」假期西湖客流量大增，黃易勇每日生意增至5至6單，更可日賺近萬元。

但對於這樣的收費，有遊客就質疑「太貴」。黃易勇則表示，「這個是高危行業，需要專業技能。月賺3萬多（元）不算多，畢竟設備投入也很大。」並且，自己每月要給身處老家的妻子和5名子女寄去至少1萬元的生活費。

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事件亦引發網民熱議：

「高危職業加專業技能，個人覺得值了。」

「人家靠本事賺錢，手機價值也遠遠不止1500了。」

「不確定一千五多不多，但是如果一單二三百我肯定不下去給撈。」

「騙我節日去擺攤後，又想騙我去西湖撈手機？」

「老實說人家這日入一萬也是憑本事掙錢，而且深水撈手機也算危險工種，收費貴點能理解吧。」



事實上，除了黃易勇這類職業打撈者，西湖邊還有屬地工作人員，難度較低的可以免費幫忙打撈；另一種則是打撈隊，出任務前會進行評估，若覺得沒必要會建議聯繫派出所；最後一種就是派出所，有支被群眾稱作「西湖撈哥」的民警隊伍，他們用自製的「打撈神器」，可精準快速地將掉落水中的手機等物品撈起。