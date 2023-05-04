唐山鐵礦14死事故　縣領導謊報僅2人被困　被揭藏匿轉移12具屍體

河北省唐山市遷西縣太平寨鎮桃樹峪鐵礦去年9月發生一宗滲水事故，當局起初謊稱僅2人被困，時隔半個月始稱事故造成14人死亡、1人失蹤。近日河北省應急管理廳官網公布了這宗事故的調查報告，揭露謊報情況，顯示遷西縣委、縣政府官員，竟曾藏匿遇難人員遺體，並將12具遺體轉移。



調查報告指，去年9月2日下午3時許事故發生，當日傍晚，桃樹峪鐵礦負責人李威當面向3名太平寨鎮領導報告15人被困井下。

其後，遷西縣委、縣政府官員包括蔡宗健（時任遷西縣委書記）、石井滿（時任遷西縣縣長）、唐海生（時任遷西縣常務副縣長）等人均獲事故情況通報。

至9月2日深夜，蔡宗健、石井滿、唐海生等人商議後決定隱瞞事故。此後，又覺得瞞報不妥，決定上報2人被困。

12具遺體曾遭藏匿轉移

至9月6日，遷西縣委、縣政府有關領導安排鐵礦施工單位——陝西豐允建設工程有限公司（下簡稱豐允建設）人員先下井清障並蒐尋和藏匿遇難人員遺體，安排金廠峪救護隊下井但不開展實質搜尋，升井後謊報搜尋情況。直至9月9日凌晨，將12具遺體轉移。

9月10日，金廠峪救護隊在主井井底發現另1具遺體，非前期上報的2名被困人員。因上報的傷亡人數發生變化，省委、省政府要求核查被困人數。後經公安機關核實，事故共造成14人死亡、1人失蹤。

調查報告指，事故發生後，在蔡宗健、唐海生的組織安排下，有關人員銷毀了監控設備，偽造了出入井記錄、從業人員花名冊、監理人員任命書、監理日誌等資料。

20人已被公安機關採取強制措施

報告稱，桃樹峪鐵礦主要負責人李威、豐允建設負責人曾珍富、時任遷西縣太平寨鎮黨委書記關勝偉、遷西縣應急管理局一級主任科員李聚華等20人已被公安機關採取強制措施。桃樹峪鐵礦法定代表人、實際控制人從子建2022年6月前往香港，2022年9月被公安機關網上追逃。

報告披露，時任遷西縣委書記蔡宗健、時任遷西縣縣長石井滿、時任遷西縣常務副縣長唐海生等人，分別因主導或參與謊報事故，都已被紀檢監察機關立案審查調查並採取留置措施。