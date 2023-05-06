張文宏：新冠病毒還會存在　大流行已經過去

世界衛生組織（WHO）5月5日宣佈，新型冠狀病毒不再構成國際關注的突發公共衛生事件。上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏6日發布微博指出，「新冠病毒還會存在，大流行已經過去」。



張文宏6日在微博發文表示，自己搭乘（5日）深夜航班MU5165 在夜間23點45分落地，打開微信，第一條跳出來的消息就是世衛組織宣布新冠不再構成國際關注的突發公共衛生事件（PHEIC）。

「匆匆從熟悉的北京首都機場2號航站樓出來，行李大廳熙熙攘攘，沒有任何人理你，沒有人測體溫，也沒有健康碼，恍惚間似乎什麼都沒有發生過。正常的感覺特別好。」

5月5日下午，世衛組織宣佈，新冠疫情不再構成「國際關注的突發公共衛生事件」。圖為世衛位於瑞士日內瓦的總部外貌。（Reuters）

張文宏稱，三年多時間我們的新聞中總是會有新冠的消息。辦公室的疫情地圖每日都在告訴今天的發熱病人數量，新冠檢測陽性數量，還有病毒亞型，城市地下水監測的病毒拷貝數。無論是普通百姓，還是醫務工作者，抑或政府官員，似乎都在擔心正常的日子會回去，擔心剛剛活躍的經濟復甦會被打斷。

張文宏表示，這次五一勞動節，全國人民大旅行，從上海城市進出的流動數據都已經高於2019年的五一勞動節。我們擔心的醫院急診發熱就診病人比例雖略有上升，但仍遠低於A型流感流行期間的發熱就診比例。城市汙水中病毒含量雖略有回升，但仍然處於極低水準。監測中國的新冠病毒亞型也已經逐漸和國際流行的病毒亞型趨同，都是以XBB為主，並且嚴重程度對醫療沒有造成壓力。

張文宏強調，病毒還會存在，大流行已經過去。就疫情而言，全球已經同此冷暖。

從機場出來的一刹那，深感一切都沒有發生，一切都已經發生。所有經過的一切，都會讓人更好地面對未來。讓我們暫時道別，加快投入到正常的工作生活中去，無論生活是艱難還是容易，只要不退場，終會看到期待的未來。

2020年1月30日，世界衛生組織召開新聞發佈會，宣佈新冠疫情已構成「國際關注的突發公共衛生事件」。根據世衛組織的資料，截至目前，新冠疫情已在全球造成692萬1614人死亡。