福建新羅區連日暴雨　4幹部深夜查看水情突橋塌墮河失聯

5月7日，福建龍巖市新羅區有4名幹部深夜查看水情時，橋樑突然垮塌，4人隨即墮河失聯。截至下午2時，當局仍在搜救，尚未發現4人下落。



5月6日至7日，新羅區遭遇特大暴雨襲擊，當地龍川溪水位暴漲。

5月7日凌晨約1時40分，在新羅區鐵山街道平林村，3名街道幹部和一名村幹部在龍川溪的一座橋上查看水情時，橋樑突然垮塌。4人落水後失聯，年紀最小僅25歲。

事發橋樑建於1983年，長97米，寬4.2米。截至5月7日下午2時，尚未發現4人下落，當局持續搜救。

福建龍巖新羅區四名幹部暴雨夜落水失聯。（央視新聞）

中國水利部消息，5月5日以來，江南大部、華南北部、西南東北部等地出現強降雨。江西、福建等地21條河流發生超警以上洪水，其中3條河流超保，2條中小河流發生有實測記錄以來最大洪水。

今年汛情主要有3個特點，一是降水量總體略偏多。全國面平均降水量70毫米，較常年同期偏多6%，其中西北東部、華北大部、黃淮、江淮北部及湖北東北部等地偏多5成至2倍，西南南部、華南西部、江南東北部、東北中部西部及新疆中北部和西部等地偏少3至9成。

二是大江大河水位總體偏低。當前，長江中下游幹流及洞庭湖、鄱陽湖水位較常年同期偏低1.52～2.77米，黃河中下游幹流水位偏低0.93～4.27米，珠江流域西江、北江、東江水位偏低3.07～4.27米。

三是部分中小河流超警。局地強降雨造成江西、湖南、福建、浙江、廣東、廣西等6省（自治區）50條河流發生超警以上洪水，較近三年同期偏多8成。

針對近期南方地區的暴雨洪水，水利部密切監視雨水情變化，加強監測預報預警，滾動會商研判，以「一省一單」形式向預報降雨較大的浙江、福建、江西、湖南、廣東、廣西、四川等地發出通知，部署做好中小河流洪水和山洪災害防禦、水庫安全度汛、堤防巡查防守等工作。