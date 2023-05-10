天舟六號貨運飛船成功與太空站對接　航天員將開展貨物轉運等工作

周三（10日）晚上9時22分，搭載天舟六號貨運飛船的長征七號遙七運載火箭，在文昌航天發射場點火發射，順利將飛船送入預定軌道。天舟六號貨運飛船升空約7小時後，於清晨約5時半成功與太空站天和核心艙交會對接。交會對接完成後，天舟六號將轉入組合體飛行段，神舟十五號航天員乘組將進入天舟六號貨運飛船，按計劃開展貨物轉運等相關工作。

據了解，這是2023年中國載人航天工程任務的首次發射，也是中國載人空間站應用與發展工程階段首次發射任務。



據早前報道，天舟六號貨運飛船長度為10.6米、總重13.5噸。其整體由兩部分構成，下部為推進艙，上部為貨物艙，載貨量達7.4噸，是目前世界上運貨能力最強的貨運飛船之一。

天舟六號貨運飛船發射升空。（新華社）

+ 7

據介紹，天舟六號此次運送的物資種類主要包括服裝、食品、飲用水等，其中新鮮水果的重量約70公斤，是天舟五號攜帶水果重量的約兩倍，這些水果將同時保障神舟十五號和神舟十六號航天員乘組的食用需求。

這次天舟六號的貨物清單裏增加了一組電推進氙氣瓶，它可以作為太空站燃料推進劑的備份，為太空站日常維持軌道、調整姿態所用的電推進器補充工質，有效節省空間站推進劑消耗。