日防衛省責中國海軍編隊｢繞日航行｣　內地專家：沒什麼可大驚小怪

日本防衛省5月11日發布消息稱，解放軍海軍的飛彈驅逐艦等4艘艦船通過了伊豆諸島附近。這4艘船4月底以後從東海向日本海北上，從鄂霍次克海向太平洋移動，以「環繞日本列島的線路」航行。有內地軍事專家表示，「中國海軍編隊的常態化遠海訓練合理合法，沒什麼可大驚小怪的。」



日本共同社報道，日本防衛省統合幕僚監部11日發布消息，日本海上自衛隊當日在位於日本南部的須美壽島以東約90公里的海域，發現由一艘055型萬噸大驅、一艘052D型驅逐艦、一艘054A型護衛艦以及一艘補給艦組成的解放軍海軍艦艇編隊。隨後，該編隊穿航須美壽島與鳥島之間的海域並向西前進。

日本防衛省2月12日亦曾發布消息，稱中國解放軍一艘測量艦12日通過鹿兒島縣附近日本領海。圖為解放軍測量艦。（日本防衛省）

日方表示，該編隊在4月30日從東海穿越對馬海峽進入日本海，隨後在5月6日從日本海穿航宗古海峽進入西太平洋。日本防衛省發布的路線顯示，解放軍艦艇正在日本周邊海域形成順時針繞行之勢。與以往日方發布相關資訊類似，本次日本自衛隊依舊拍攝了中國大陸海軍艦艇的照片，聲稱對中國艦艇進行警戒監視。

對於日方的枕戈待旦，內地軍事專家宋忠平則稱，這次055型萬噸大驅編隊穿越日本周邊的幾個海峽，「沒什麼可大驚小怪的」。宋忠平表示，解放軍海軍艦艇到西太進行遠海訓練和巡航已實現了常態化，而對馬海峽、宗古海峽、津輕海峽、大隅海峽等都是國際水道，中方艦艇的穿航完全合理合法。