繼諮詢盡職調查公司之後　內地證券商被要求加強控制敏感資訊傳播

內地官方持續加強監管敏感資訊，繼諮詢企業、盡職調查公司之後，國內證券公司也被監管機構要求加強控制敏感資訊的傳播，即不得洩露和傳播可能對市場造成重大影響的不實資訊。



綜合媒體報道，內地監管機構在對45家證券公司的300份研究報告進行現場檢查後，向各證券公司發出通報。

相關通報要求，分析師通過調研、專家訪談等方式獲取的資訊，應核實資訊的合法合規性，不得將無法確認來源合法合規性的資訊寫入研報，更不得將無法認定真實性的市場傳言作為研究結論的依據。

有西媒分析指，內地監管機構發出相關通知，正值北京政府展開反間諜活動、突擊檢查幾家諮詢和盡職調查公司之際，格外引人關注。

例如凱盛融英5月10日即發布聲明稱，該公司在上海總部成立了合規管理委員會，以落實中國國家安全機關的整改要求。合規管理委員會由凱盛融英的三名董事組成，其中包括董事長徐如傑。

蘇州國安搜查凱盛融英諮詢企業，審訊相關工作人員。（荔直播影片截圖）

這家總部位於紐約和上海的諮詢公司表示，深刻認識到在過去的經營活動中未能充分履行國家安全防範責任，存在重大隱患和漏洞，對中國國家安全造成嚴重危害。也在最新的聲明中，「承諾遵守中國的國家安全法律法規，並稱其『正常業務活動』得到國家安全機關的保護和支持」。

據央視早前報道，近年來某些西方國家為實現對華遏制打壓戰略，竊取中國的軍事軍工、經濟金融等重點領域的情報資訊活動日漸猖獗。報道稱，中國安全機關偵辦多起專案發現，許多背景複雜的境外機構，為規避內地法律法規和重點敏感行業監管，掩飾弱化境外背景，借助國內的諮詢公司等行業，竊取重點領域國家秘密和情報。

近幾個月來，多家外國諮詢和盡職調查公司被查，包括美國的美思明智集團（Mintz Group）和貝恩公司（Bain & Co），以及日本藥廠安斯泰來製藥（Astellas Pharma）。