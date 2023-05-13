「北上廣深」一線城市人口集體負增長　揭示「強省會時代」到來

近日，內地四大一線城市人口負增長的消息，引發熱議，深圳創下建市以來首度出現負增長。根據最新公佈的統計公報，2022年深圳全市常住人口為1766.18萬人，較2021年末的1768.16萬人，減少了1.98萬人。此前，北京、上海已公佈了各自的人口資料，兩地常住人口數量較上一年同期分別減少了4.3萬和13.54萬；廣州則較上年少了7.65萬人。



作為站在城市鏈頂端的一線城市，自然成為人口湧入的首選目的地，用一句「一線城市獨領風騷20年」形容，一點都不為過。隨著北上廣深常住人口紛紛步入負增長時代，標誌著一線城市的人口增長已經來到了一個臨界點，中國人口發展模式也必然面臨改變，新一輪的城際人口洗牌開始了。

內媒分析，過去20多年北上廣深的人口增長曲線，可大致細分為兩個階段：其中2000-2010這十年，是屬於京滬的黃金時代。隨著2001年北京申奧、2002年上海申博成功，作為兩項國際賽事舉辦地的京滬，掀起了大規模的城建高潮。城區面積、城市範圍急劇擴張，吸引來大量外來人口的湧入。

雖然中國經濟增速近來有所放緩，但仍在不斷實現新的突破。據預測，2019年，中國人均GDP將邁上1萬美元的台階，進一步逼近高收入國家的門檻。圖為中國一線城市深圳市的繁華景象，擁有華為等眾多科技企業的深圳成為中國創新經濟的重鎮。（VCG）

2000年時，北京、上海的常住人口數量分別為1363.6萬和1608.6萬，到2010年時已經飆升至1961.9萬和2302.7萬。十年間增長了六七百萬人，相當於每年增長一個中型城市的人口。

但進入21世紀的第二個10年，特別是2014年以後，為了應對日益嚴峻的大城市病，京滬先後出台政策，疏解城市功能、嚴控城市人口，人口增長由此開始放緩。比如上海，常住人口在2013年超過2400萬人以後，幾乎就不再怎麼增長了。而北京更是從2017年開始，常住人口出現持續的負增長，過去6年累計減少了11.1萬人。

與此同時，同為一線城市的廣州和深圳卻繼續敞開大門，歡迎四方來人，於是順利地從京滬手中接棒，開始領跑人口增長。2000-2010年時，廣深的人口增量才兩三百萬，不到京滬的一半，但到了2010-2020年，卻猛然提升至六七百萬，跟京滬上一個階段的增量相當。

有研究顯示，中國一線城市的樓價收入比率高企，深圳以34.2倍居首，80後薪金追不上樓價升幅。（視覺中國）

但這種迅猛增長的勢頭，從前年開始戛然而止。2021年，廣州的人口增量從上一年的43萬銳減至7萬，而深圳更是從2020年的53萬暴跌至不足5萬，去年直接錄得負值。

儘管有不少人堅信，深圳的人口下降是暫時的、階段性的，今年一定會由負轉正。而今年年初，深圳地鐵客流再創新高就是一個明證。但不可否認，包括廣深在內的一線城市，已經不再是流動人口的首選目的地這點，也是事實。

取而代之的，則是人口的「強省會時代」到來——2017年，武漢一聲炮響，點燃了延續至今的「搶人大戰」的導火索。

此後各線城市紛紛加入「戰局」，就連北京上海也不同程度地調低了落戶門檻。但總的來看，「搶人大戰」的最大贏家，還得數各地的強省會。比如2017年「搶人大戰」元年，西安常住人口就暴增了104萬人；2021年，從疫情中逐漸走出來的武漢，全市人口則大漲了120萬人；至於杭州，從2019年常住人口淨增55.4萬人超過廣深起，人口增量已連續多年跑在全國前列；而成都的常住人口總量更是已經逼近北京，很多人預測，五年到十年內「人口第四城」或將易主。

和當初廣深接棒京滬是因為後者嚴格人口調控，而前者敞開大門不同，強省會接棒一線，主要還是源於人們對房價等生活成本的考慮。

業內人士表示，一線城市的房價短期內看不到變化。（REUTERS）

誠然，像長沙合肥甚至杭州成都等城市，就工作機會、教育醫療等公共資源來說，跟一線城市還是有一定差距的。但人們選擇城市，並不只關心奮鬥所得，也要考慮付出的成本，往往是兩者權衡的結果。

目前，一線城市的房價明顯高於二線省會。其中最「便宜」的廣州，4月份均價也要45000元每平米，而北上深則都超過了6萬每平米。以至於就連華為這樣的頂級大廠，總部都從深圳遷去了東莞。

但另一方面，一線城市的平均薪酬卻並沒有比二線省會高太多。根據智聯招聘公佈的一季度最新資料，一線城市中收入最高的上海（13433元），平均薪資只比位於華中的武漢（9998元）、西部的成都（9694元）高出不到40%。然後再對比平均房價，很多人結合自身的情況，就會做出回歸二線省會的選擇。

再加上最近這些年，隨著產業的轉移，鄂川皖湘桂等傳統民工輸出大省，人口回流趨勢明顯。而這部分回流人口，主要都去了當地的省會，從而帶動了像長沙合肥武漢成都等城市人口的迅速增長。可以說，屬於強省會的「人口時代」，已經悄然到來了。

作為二三線城市的內蒙古呼和浩特，塞車情況竟與一線城市北上廣相提並論。（網上圖片）

與此同時，長三角、珠三角外地人口當地語系化的趨勢卻正在加強。以深圳為例，雖然常住人口在減少，但戶籍人口卻從2021年的556.39萬增長到去年的583.47萬，足足多了27萬。常住人口中戶籍人口的比例明顯提升。

這一方面說明，外地人口落戶大城市的願景依舊強烈；另一方面也提醒城市的管理者，推進常住人口平權化、市民化的重要性。

因為隨著人口總量的下降，「搶人大戰」的高潮正在過去，而推動城市發展的動力也已從人口數量轉向人口品質，這也是為啥最近召開的二十屆中央財經委員會第一次會議提出，以人口高品質發展支撐中國式現代化。

人口紅利終將過去，中國接下來要拼的是人才紅利、人文紅利。