華為廣徵少年天才　「不限學歷」開200萬元年薪向全球徵才

華為招聘官微19日發出消息，宣佈華為面向全球招募「天才少年」，渴求有能力、有意願挑戰世界級難題的「天才少年」。這張「招募令」條件十分優渥，不限學歷、不限學校，將為「天才少年」提供世界級挑戰課題，大牛導師，全球化的平台和資源，以及5倍以上薪酬。過去兩年，華為已招聘了逾300名青年加入此計劃。



內媒報道，招募要求不限學歷、不限學校。在數學、物理、化學、材料、計算機、智能製造等相關領域有特別建樹並有志成為技術領軍人物。加分項為重量級科研成果、論文、專利，重點實驗室、尖子班畢業，國際頂級競賽獲獎。

華為的「天才少年」計劃行之有年，創辦人任正非2019年曾表示，華為在該年從全世界招進20名至30名「天才少年」，次年再招200名至300名。「這些天才少年就像泥鰍一樣，鑽活華為的組織，激活華為的隊伍」，任正非說道。

湖南的姚婷從華中科技大學畢業後，就讀電腦科系博士學位的她，2022年成功殺過7大高難度關卡，入選華為「天才少年」項目，年薪高達156萬元人民幣！除了擁有超強能力，姚婷清秀的外表也引發網友熱議，紛紛讚嘆：「人美又有才華，還有錢。」（Western Digital）

據悉，這批「天才少年」的年薪最高年薪超200萬元（人民幣，下同），分為三檔，最高檔為182萬元至201萬元；第二檔為140.5萬元至156.5萬元；第三檔為89.6萬元至100.8萬元。

今年3月，時任華為輪值董事長郭平表示，人才、科技研究投入和創新精神是華為能夠賴以生存和發展的基礎，過去兩年大約招聘了應屆優秀畢業生2.6萬人，其中包括逾300位天才少年。

值得注意的是，自計劃開始後，偶爾也傳出天才少年離職的消息。一名曾於2020年以天才少年身分加入華為，並領有高達201萬年薪的稚暉君，就在去年12月傳出離職消息，當時在內地社群媒體上掀起一陣討論，有網民便說「只有薪水是留不住天才野心的」。

據悉，稚暉君在公司的表現非常好，近幾次考績都獲得A，還獲得不少公司內部獎項。有知情人士透露，因為近年華為發展受阻，不僅遭歐美大廠抵制，更有消息傳出在關鍵零組件的研發停滯，發展限制多，因此稚暉君才決定提出離職。最後，更引稚暉君在個人微博上貼文證實「傳言不虛，細節不表」。