駐美大使謝鋒履新：對美外交經驗豐富　曾參與處理孟晚舟事件

中國新任駐美國大使謝鋒周二（23日）下午抵美履新，在紐約機場與在場的中外媒體及各界人士交流互動。據了解，現年59歲的謝鋒對美外交經驗豐富，曾多次參與中美高層會晤，還參與處理了孟晚舟一事。



謝鋒表示，他很榮幸受國家主席習近平委派，出任中國第十二任駐美國大使。他是為了捍衛中國利益而來，這是他的神聖職責；他是中國人民的使者，為了增進中美交流合作而來，這是他的重要使命。當前，中美關係遭遇嚴重困難，面臨嚴峻挑戰，他既感到使命光榮，更感到責任重大。其和同事們將迎難而上，擔當盡責，不辱使命。

謝鋒強調，習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三條原則是新時期中美正確相處的治本之道，希望美方與中方相向而行，從兩國和世界人民的共同利益出發，朝該方向共同努力，按照中美三個聯合公報的原則妥善處理台灣等重要敏感問題，加強對話、管控分歧、推進合作，爭取中美關係回歸正軌。他又稱，自己上次在美國工作還是13年前，這些年來，世界及美國皆發生了很大變化，他期待在接下來的日子與美國各界人士廣泛接觸，近距離觀察和認識美國，同時探討推進交流與合作；也期待著與包括媒體在內的各界人士成為朋友，大家一起為中美關係思與行，鼓與呼。

謝鋒周二下午抵美履新，在紐約機場與在場的中外媒體及各界人士交流互動。（南方日報）

公開資料顯示，謝鋒1964年4月生，江蘇江都人，外交學院法學學士，中國人民大學公共管理碩士。他1986年進入外交部工作，先後任外交部西歐司科員、隨員；駐馬耳他共和國大使館隨員、三秘；外交部北美大洋洲司三秘、副處長、處長；駐美國大使館參贊；外交部北美大洋洲司參贊、副司長；駐美國大使館公使；外交部北美大洋洲司司長；駐印尼特命全權大使。

在赴任駐美大使之前，謝鋒於2017至2021年任外交部駐香港特別行政區特派員公署特派員；2021至2023年任外交部副部長、中國宋慶齡基金會第八屆理事會副主席，其中於2021年2月起擔任外交部分管政策規劃、美大和拉美地區事務以及翻譯工作的副部長。他還是第十四屆全國政協委員。

謝鋒對美外交經驗豐富，1993年至2014年間一直從事對美外交工作。履職外交部副部長以來，謝鋒曾同諸多美方高級官員舉行會談，並多次參與中美高層會晤，包括2021年7月與美國常務副國務卿舍曼（Wendy Sherman）在天津舉行會談；2022年4月會見美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）；2022年12月在河北廊坊與來訪的美國國務院東亞事務助理國務卿康達（Daniel J. Kritenbrink）、時任白宮國安會中國事務高級主任羅森伯格（Laura Rosenberger）舉行會談。去年11月，謝鋒參與籌備中美元首峇里島會晤。今年5月10日至11日，謝鋒也參與了中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅同美國總統國家安全事務助理沙利文（Jake Sullivan）在奧地利維也納的會晤。

謝鋒參與了王毅同沙利文在奧地利維也納的會晤。（中國外交部）

值得一提的是，謝鋒還主要參與處理了孟晚舟事件。2021年7月，謝鋒與舍曼於天津會談期間，中方向美方提出兩份清單，一是要求美方糾正其錯誤對華政策和言行的清單，二是中方關切的重點個案清單，皆包括了與孟晚舟事件有關的內容。同年9月24日，孟晚舟乘坐中國政府包機離開加拿大。2022年10月，在中共中央組織部和中央廣播電視總台聯合推出系列黨課節目《黨課開講啦》中，謝鋒透露，在中方關切的重點個案清單中，第一項就是無罪釋放孟晚舟女士。

而此番赴美履新前，謝鋒廣泛接觸美國戰略界、工商界人士，包括2月13日會見霍尼韋爾公司全球高增長地區總裁彭睿仕（Ben Driggs）；3月14日會見美國科恩集團高級顧問蔡瑞德（William M. Zarit）及安利、愛德華生命科學公司負責人；3月23日分別會見美中關係全國委員會會長歐倫斯（Stephen Orlins）和前會長、麥克拉蒂諮詢公司董事總經理何立強（John L. Holden）；3月27日會見美國黑石集團董事長兼首席執行官蘇世民（Stephen A. Schwarzman）等。

另外，謝鋒還曾就中美關係做出過相關闡述。今年1月16日，他出席中國人民大學重陽金融研究院主辦的「2023宏觀形勢年度論壇暨第四屆中國智庫國際影響力論壇」開幕式並發表主旨演講，表示中美作為前兩大經濟體和安理會常任理事國，在維護世界和平穩定、促進全球發展繁榮方面擁有廣泛共同利益，肩負特殊重要責任。找到造福兩國、惠及世界的正確相處之道，推動中美關係健康穩定發展，是對兩國和世界人民應該切實負起的責任。