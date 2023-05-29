37歲戴眼鏡教授桂海潮成首位升空中國載荷專家　港產太空人類似？

神舟十六號載人飛船定於明日（30日）早上9時31分發射。神舟十六號飛行乘組包括

配戴眼鏡的37歲載荷專家桂海潮，這是中國首次有載荷專家執行飛行任務。



桂海潮現任北京航空航天大學教授，在科學、航天工程等領域受過專業訓練，且具有豐富的操作經驗。值得關注的是，中國第四批預備航天員選拔工作早前已經啟動，更首次在港澳地區選拔載荷專家，桂海潮的背景經歷或者可以作為「首位港產太空人」的參考。



航天器上裝載的、直接實現航天器在軌運行任務的儀器、設備、人員、試驗生物及試件等，被稱為有效載荷。載荷專家主要負責空間科學實驗載荷的在軌操作。

綜合內媒報道，桂海潮現為北京航空航天大學宇航學院航天飛行器技術系教授，博士生導師，航天動力學與智能控制實驗室核心成員，擔任中國宇航學會空間科學與試驗專委會委員，中國空間科學學會青年委員。

根據公開資料，桂海潮為北京航空航天大學培養的學生，於2009年7月和2014年7月在北京航空航天大學分別獲學士和博士學位，學習專業都是飛行器設計。

桂海潮的主要研究方向為航天器動力學、制導導航與控制技術。曾發表學術論文50餘篇，其中SCI索引論文30餘篇，多篇論文發表在航天動力學與控制領域頂級期刊；獲國家發明專利2項，主持科研項目十餘項。

創下多項紀錄

桂海潮此次出征，創下多項紀錄。由於載荷專家並不要求飛行員背景，這意味著桂海潮將成為中國首名非飛行員出身的航天員進入太空。此外，桂海潮是中國航天員中首次有85後出征，還是中國首個進入太空的載荷專家，當然也是首次有教授、博士生導師出征太空。