神舟十六號｜3名航天員履歷公布　皆為博士學位

撰文：范玉瑩
出版：更新：

今日（29日）11時，景海鵬、朱楊柱、桂海潮3名中國航天員在甘肅酒泉衛星發射中心問天閣，同中外媒體記者集體見面。

神舟十六號載人飛船定於明日（30日）早上9時31分發射。

+1

官方發布會中，亦公開了三位航天員的履歷：

景海鵬，男，漢族，籍貫山西運城，中共黨員，博士學位。1966年10月出生，1985年6月入伍，1987年9月加入中國共產黨，中國人民解放軍航天員大隊特級航天員，陸軍少將軍銜。曾任空軍某師某團司令部領航主任，被評為空軍一級飛行員。1998年1月入選為中國首批航天員。曾任陸軍某部隊副部隊長，航天員大隊大隊長、載人航天工程航天員系統副總指揮。2008年9月，執行神舟七號載人飛行任務。2012年6月，執行神舟九號載人飛行任務並擔任指令長。2016年10月，執行神舟十一號載人飛行任務並擔任指令長。2022年6月，入選神舟十六號載人飛行任務乘組並擔任指令長。

朱楊柱，男，漢族，籍貫江蘇沛縣，中共黨員，博士學位。1986年9月出生，2005年9月入伍，2006年12月加入中國共產黨，中國人民解放軍航天員大隊四級航天員，陸軍上校軍銜。曾任戰略支援部隊航天工程大學副教授。2020年9月，作為航天飛行工程師入選為中國第三批航天員。2022年6月，入選神舟十六號載人飛行任務乘組。

桂海潮，男，漢族，籍貫雲南施甸，中共黨員，博士學位。1986年11月出生，2020年7月加入中國共產黨，北京航空航天大學教授、博士生導師。2020年9月，作為載荷專家入選為中國第三批航天員。2022年6月，入選神舟十六號載人飛行任務乘組。

神舟十六號載人飛船定於明日（30日）早上9時31分發射。（圖 / 人民日報）

據悉，神舟十六號載人飛船入軌後，將採用自主快速交會對接模式對接於天和核心艙徑向端口，形成三艙三船組合體。在軌駐留期間，神舟十六號航天員乘組將迎來神舟十七號載人飛船的來訪對接，計劃於今年11月返回東風著陸場。

神舟十六號明早9時31分發射　航天飛行工程師和載荷專家首登天宮神舟十六號載人飛行任務展開系統演練　擬於近日擇機發射神舟十六號載人飛船近日擇機發射　中國太空站迎第二次在軌交接神舟十六號載人飛船本月發射　中國空間站將迎第二次在軌交接
中國航天科技
太空人