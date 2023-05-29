神舟十六號｜3名航天員履歷公布　皆為博士學位

今日（29日）11時，景海鵬、朱楊柱、桂海潮3名中國航天員在甘肅酒泉衛星發射中心問天閣，同中外媒體記者集體見面。



神舟十六號載人飛船定於明日（30日）早上9時31分發射。



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官方發布會中，亦公開了三位航天員的履歷：

景海鵬，男，漢族，籍貫山西運城，中共黨員，博士學位。1966年10月出生，1985年6月入伍，1987年9月加入中國共產黨，中國人民解放軍航天員大隊特級航天員，陸軍少將軍銜。曾任空軍某師某團司令部領航主任，被評為空軍一級飛行員。1998年1月入選為中國首批航天員。曾任陸軍某部隊副部隊長，航天員大隊大隊長、載人航天工程航天員系統副總指揮。2008年9月，執行神舟七號載人飛行任務。2012年6月，執行神舟九號載人飛行任務並擔任指令長。2016年10月，執行神舟十一號載人飛行任務並擔任指令長。2022年6月，入選神舟十六號載人飛行任務乘組並擔任指令長。

朱楊柱，男，漢族，籍貫江蘇沛縣，中共黨員，博士學位。1986年9月出生，2005年9月入伍，2006年12月加入中國共產黨，中國人民解放軍航天員大隊四級航天員，陸軍上校軍銜。曾任戰略支援部隊航天工程大學副教授。2020年9月，作為航天飛行工程師入選為中國第三批航天員。2022年6月，入選神舟十六號載人飛行任務乘組。

桂海潮，男，漢族，籍貫雲南施甸，中共黨員，博士學位。1986年11月出生，2020年7月加入中國共產黨，北京航空航天大學教授、博士生導師。2020年9月，作為載荷專家入選為中國第三批航天員。2022年6月，入選神舟十六號載人飛行任務乘組。

神舟十六號載人飛船定於明日（30日）早上9時31分發射。（圖 / 人民日報）

據悉，神舟十六號載人飛船入軌後，將採用自主快速交會對接模式對接於天和核心艙徑向端口，形成三艙三船組合體。在軌駐留期間，神舟十六號航天員乘組將迎來神舟十七號載人飛船的來訪對接，計劃於今年11月返回東風著陸場。