習近平召開國安委會議：堅持極限思維　準備經受驚濤駭浪重大考驗

中共總書記、國家主席習近平昨日（30日）下午主持召開二十屆中央國家安全委員會第一次會議，會議強調「要堅持底線思維和極限思維，準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗」。



據央視報道，出席會議的中共政治局常委還有李強、趙樂際與蔡奇，三位都兼任國安委副主席。

習近平強調，要全面貫徹黨的二十大精神，深刻認識國家安全面臨的複雜嚴峻形勢，正確把握重大國家安全問題，加快推進國家安全體系和能力現代化，以新安全格局保障新發展格局，努力開創國家安全工作新局面。

會議指出，中央國家安全委員會堅持發揚鬥爭精神，堅持並不斷發展總體國家安全觀，推動國家安全領導體制和法治體系、戰略體系、政策體係不斷完善，實現國家安全工作協調機制有效運轉、地方黨委國家安全系統全國基本覆蓋，堅決捍衛了國家主權、安全、發展利益，國家安全得到全面加強。

會議強調，當前所面臨的國家安全問題的複雜程度、艱鉅程度明顯加大。國家安全戰線要樹立戰略自信、堅定必勝信心，充分看到自身優勢和有利條件。要堅持底線思維和極限思維，準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗。要加快推進國家安全體系和能力現代化，突出實戰實用鮮明導向，更加注重協同高效、法治思維、科技賦能、基層基礎，推動各方面建設有機銜接、聯動集成。

會議指出，要以新安全格局保障新發展格局，主動塑造有利的外部安全環境，更好維護開放安全，推動發展和安全深度融合。要推進維護和塑造國家安全手段方式變革，創新理論引領，完善力量佈局，推進科技賦能。要完善應對國家安全風險綜合體，實時監測、及時預警，打好組合拳。

會議強調，國家安全工作要貫徹落實黨的二十大決策部署，切實做好維護政治安全、提升網絡數據人工智能安全治理水平、加快建設國家安全風險監測預警體系、推進國家安全法治建設、加強國家安全教育等方面工作。